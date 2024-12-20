「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了

▲立院爆衝突！民進黨立委王義川在鏡頭前哽咽。（圖／民主進步黨YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院今（20）日上午爆發激烈衝突！為阻擋選罷法等爭議法案闖關，民進黨立委19日深夜搶先占領議場，不過今早國民黨立委突破封鎖，雙方爆發激烈衝突。民進黨立委王義川在議場外接受直播連線，指控民進黨立委遭到國民黨立委粗暴對待，更一度哽咽講不下去。



王義川稍早在議場外接受吳崢訪問、連線民進黨中央黨部直播，一開場就哽咽到說不出話來，平復情緒後，他表示，早上衝突過程中，民進黨立委林楚茵、陳培瑜被拉住並壓在地上，國民黨立委陳玉珍還用腳踹。

王義川強調，「昨晚衝進立法院是不得已的手段」，民進黨希望今天早上能協調更好的開會方式，「可是韓國瑜院長早上並沒有出現，只見在傅崐萁的指揮之下，我們的委員被一個一個拉，過程中對方耍流氓、叫囂，動不動就三字經。」

王義川進一步指出，民進黨立委持續抵抗，希望拉長時間讓柯建銘總召能與韓國瑜院長好好談，但最後仍遭排除。他呼籲韓國瑜展現高度，讓接下來的議事程序能符合民主國家的程序。



「沈伯洋、蔡易餘、王美惠血壓都拉得很高」，王義川指出，吳思瑤也摔得很慘，黃捷、陳亭妃、吳沛憶等多位女性委員也「被一個一個被拖出去」，所幸大家經醫護人員簡單包紮後，目前仍在議場上等待協商結果。他也特別感謝在場外的民眾與國會助理們整晚的協助，強調雖然在上午10點多被國民黨突破，「我們會繼續努力，希望協商會有好的結果。」