影／鍾佳濱拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，場外則是千名「青鳥集結」，約從11點20分開始，青鳥群眾突向警力推擠，高喊「停止開會」、「退回惡法」，並且開始拆除最外層護欄，企圖衝進立法院。對此，國民黨表示，國會內民進黨暴力手段令人髮指，更令人震驚的是，民進黨立委鍾佳濱帶頭為青鳥剪除柵欄，賴清德製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，難道就是民進黨所謂的「民主精神」？

國民黨表示，民進黨的暴力手段已經到了令人髮指的地步，國會內，民進黨立法委員繼違法破壞議場，無視議會排隊規則之後，持續在議場攻擊國民黨立委，甚至導致多位國民黨立委受傷。

國民黨表示，結果國會外，民進黨林右昌及組織部帶頭動員黨公職包圍立法院，身為執政黨卻帶頭升高仇恨情緒，導致議場外群眾試圖以暴力手段攻進議場，對台灣的民主制度造成嚴重破壞。

國民黨指出，更令人震驚的是，民進黨公然煽動民意製造仇恨情緒之餘，民進黨立委鍾佳濱甚至不惜帶頭為民眾剪除柵欄，裡應外合讓民進黨實現國會戒嚴的行徑已經昭然若揭，過程中更導致大量群眾阻擋救護車進出，對急需救助的病患視若無睹。

國民黨質疑，這種毫無人性的行為，難道就是民進黨所謂的「民主精神」？難道賴清德的「理性與程序正義」就是以暴力為核心的民進黨指導原則？

國民黨強調，國會內暴力阻撓程序，國會外大搞對立挑釁，民進黨的所作所為讓台灣民主倒退，更讓社會付出了沉重的代價，台灣人民決不接受暴力政治的荼毒，也不會容忍任何執政黨以破壞秩序來維護自身利益。

最後，國民黨呼籲，賴清德指揮下的民進黨，若還有一絲羞恥心，放棄國會戒嚴，實行專制的幻象，就應該停止製造仇恨、還原程序正義。

▼國民黨痛批民進黨製造仇恨，讓青鳥變成黨衛軍。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）



