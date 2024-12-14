新北義消防宣25週年！侯友宜祈願幸福　消防月曆蛋糕超吸睛

▲▼ 新北義消防宣25週年，市長侯友宜（左5）到場祝福 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

為慶祝新北市義消防宣大隊成立25週年，並表彰113年績優防宣人員，新北市政府於昨13日晚上6時，由市長侯友宜主持「新北市義消總隊防火宣導大隊25週年誌慶暨績優人員表揚典禮」，以感謝義消防宣人員為市民安全的無私奉獻。

市長侯友宜表示，「安全」是「幸福城市」的基石。謝謝每位消防及義消防宣人員全力守護著市民的安全，為新北市民帶來安心與保障。也期望政府與民間共同努力，攜手前行，將災害降到最低，打造平安、健康、快樂的幸福新北市。

消防局表示，新北市義消防火宣導隊自88年成立至今，從原這1大隊及3中隊，發展成為1大隊、5中隊、28分隊，成員達775人，總是不畏風雨，深入每一個社區、學校與家庭，近年更擴大投入老人共餐及松年大學宣導，每年平均已超過1,300場次。

此外，自108年到現在，共計協助67萬5,108戶家庭安裝住宅火災警報器，其中包含7萬6,227戶弱勢族群，並且成功預警623件火災發生，這些成效都是全國第一，更讓新北市近5年火災發生率下降了20%，防火宣導推動成效斐然。

典禮也特別表揚29位113年防宣績優人員，都是每個防宣分隊菁英代表，積極推動防火教育，提高民眾防火意識與應變能力。這次適逢防宣25週年生日，消防局也特別準備非常與眾不同的生日蛋糕，由2025年消防英雄月曆堆砌而成，上面呈現著「平安」、「健康」、「快樂」及「打造幸福城市」的心願，承載著每位防宣夥伴們響應「買月曆做公益」的熱情，也象徵所有消防及義消人員對市民許下的承諾，一定會全力實現，打造新北市成為最幸福的城市。