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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平將出席澳門回歸25週年大會　本月1日起暫時管制槍械彈藥

▲▼習近平2個月內與普丁2度聚首。（圖／路透）

▲大陸官媒宣布，席習近平將出席慶祝澳門回歸25週年大會。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

12月20日是澳門回歸25周年紀念日。大陸官媒《新華社》今（14）日發出消息證實，大陸國家主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。

澳門政府為了慶祝回歸25周年，目前在主要出入境口岸以及各個地標景點，以「閃亮澳門‧共賀盛典」為主題的大型燈飾和各類慶祝標語。在各大公園、廣場等地，五彩繽紛也有安排節慶花壇，在澳門議事廳和主要街道，掛滿五星紅旗和澳門特區區旗。

回顧2019年12月14日，澳門回歸20週年，習近平親自視察澳門。這一次到訪澳門，將是他第4次以「黨和國家領導人」身分到訪澳門，同時也是自2012年當選中共中央總書記執政之後，第3次視察澳門。

▲▼ 提前佈置慶祝澳門回歸25周年 。（圖／翻攝 央視）

▲澳門政府提前佈置慶祝回歸25周年 。（圖／翻攝 央視）

根據港媒《01》報導，澳門於18日至20日展開一連串慶祝活動，包括晚宴、文藝晚會，20日的回歸紀念日上午有升旗禮，之後舉行第六屆政府就職典禮等。

按慣例，每逢政府換屆的回歸紀念日活動，都有中央領導人出席及主持新一屆政府的宣誓儀式，例如澳門回歸15周年及20周年時，國家主席習近平都有到澳門參加特區政府就職典禮並發表重要講話，亦會視察澳門。

為確保慶回歸期間的公共秩序及公共安全，澳門政府公布，從本月一日起澳門全面禁槍，有關槍械及彈藥，必須在指定時間內繳交保安當局。押運款項所持的槍械及彈藥可於12月21日起取回，個人持槍則要在12月26日起可以取回。

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