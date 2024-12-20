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愛滋感染者心理健康品質差　民團10年調查：憂鬱增、就醫仍不友善

▲▼愛滋感染者10年生活品質調查公布(左起)顧文瑋醫師、光哥、張齡予公益大使、邱飄逸理事長。（圖／露德協會）

▲愛滋感染者10年生活品質調查公布（左起）顧文瑋醫師、光哥、張齡予公益大使、邱飄逸理事長。（圖／露德協會，下同）

記者洪巧藍／台北報導

愛滋感染者隨著治療進步，口服藥、長效針劑等有效治療，及U=U新觀念（測不到病毒等於不具傳染力)，生理健康品質已經大幅提升，壽命延長與一般人無異。然而台灣露德協會於今（20）日公布愛滋感染者10年生活品質調查報告卻發現，其心理健康品質與社會關係品質依舊很差，憂鬱、失眠比例偏高。

台灣露德協會理事長邱飄逸公布調查結果，這10年來感染者「生理健康品質」大幅提升，其中因治療副作用造成生活困擾的情形，比例降低超過10%；因身體狀況不佳的比例也降低逾15%。

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但於此同時，感染者「心理健康品質」陷入多年困境卻毫無改善，甚至持續惡化，邱飄逸指出，他們在工作、親密關係和社交關係上的困擾，10年來持續上升，更值得關注的是，感染者感受到憂鬱情緒的比例，從2013年的79%驟升至2023年的98%，顯示大多數感染者都曾被憂鬱所擾，揭示醫療進步和社會接納間的落差與矛盾。

▲▼社團法人台灣露德協會邱飄逸理事長分享10年趨勢、醫病溝通現狀。（圖／露德協會）

▲台灣露德協會邱飄逸理事長分享10年趨勢、醫病溝通現狀。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋進一步說明，目前愛滋醫療環境面臨雙重挑戰，一是整體醫療體系對感染者的歧視與偏見，二是醫病的有效溝通仍不容易。在2023年調查指出，仍有三成感染者曾遭遇就醫歧視；此外，約三成八的感染者不知如何與醫療人員討論藥物副作用問題，此舉反映目前醫療體系中，相關人員不僅對愛滋認知不足，醫病權力落差也引發溝通不良等問題。

「10年前擔心活不了，現在擔心活不好。」資深感染者光哥感染愛滋至今23年，愛滋抗病毒藥物的顯著進步，讓感染者得以維持健康，但也面臨高齡化的挑戰。光哥分享其友人如因愛滋身分遭拒進行骨質疏鬆關節置換手術，或在癌症手術期間無法找到友善的看護服務。他呼籲社會應從法規與教育著手，消除對愛滋的汙名，確保感染者在長期照護上的基本權益。

邱飄逸表示，光是醫療技術的進步，還不足以讓感染者的照護品質真正提升，我們需要更友善的醫療環境，並持續推動去汙名化工作。建議院方加強醫護人員的友善教育訓練，建立完善的友善醫療網絡，這樣才能真正幫助感染者過上更好的生活。

▲▼台北市立聯合醫院仁愛院區感染科顧文瑋主治醫師分享醫病溝通的重要性。（圖／露德協會）

▲北市聯醫仁愛院區感染科顧文瑋主治醫師分享醫病溝通的重要性。（圖／露德協會）

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