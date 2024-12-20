愛滋感染者心理健康品質差　民團10年調查：憂鬱增、就醫仍不友善

▲愛滋感染者10年生活品質調查公布（左起）顧文瑋醫師、光哥、張齡予公益大使、邱飄逸理事長。（圖／露德協會，下同）

記者洪巧藍／台北報導

愛滋感染者隨著治療進步，口服藥、長效針劑等有效治療，及U=U新觀念（測不到病毒等於不具傳染力)，生理健康品質已經大幅提升，壽命延長與一般人無異。然而台灣露德協會於今（20）日公布愛滋感染者10年生活品質調查報告卻發現，其心理健康品質與社會關係品質依舊很差，憂鬱、失眠比例偏高。

台灣露德協會理事長邱飄逸公布調查結果，這10年來感染者「生理健康品質」大幅提升，其中因治療副作用造成生活困擾的情形，比例降低超過10%；因身體狀況不佳的比例也降低逾15%。

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但於此同時，感染者「心理健康品質」陷入多年困境卻毫無改善，甚至持續惡化，邱飄逸指出，他們在工作、親密關係和社交關係上的困擾，10年來持續上升，更值得關注的是，感染者感受到憂鬱情緒的比例，從2013年的79%驟升至2023年的98%，顯示大多數感染者都曾被憂鬱所擾，揭示醫療進步和社會接納間的落差與矛盾。

▲台灣露德協會邱飄逸理事長分享10年趨勢、醫病溝通現狀。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋進一步說明，目前愛滋醫療環境面臨雙重挑戰，一是整體醫療體系對感染者的歧視與偏見，二是醫病的有效溝通仍不容易。在2023年調查指出，仍有三成感染者曾遭遇就醫歧視；此外，約三成八的感染者不知如何與醫療人員討論藥物副作用問題，此舉反映目前醫療體系中，相關人員不僅對愛滋認知不足，醫病權力落差也引發溝通不良等問題。

「10年前擔心活不了，現在擔心活不好。」資深感染者光哥感染愛滋至今23年，愛滋抗病毒藥物的顯著進步，讓感染者得以維持健康，但也面臨高齡化的挑戰。光哥分享其友人如因愛滋身分遭拒進行骨質疏鬆關節置換手術，或在癌症手術期間無法找到友善的看護服務。他呼籲社會應從法規與教育著手，消除對愛滋的汙名，確保感染者在長期照護上的基本權益。

邱飄逸表示，光是醫療技術的進步，還不足以讓感染者的照護品質真正提升，我們需要更友善的醫療環境，並持續推動去汙名化工作。建議院方加強醫護人員的友善教育訓練，建立完善的友善醫療網絡，這樣才能真正幫助感染者過上更好的生活。

▲北市聯醫仁愛院區感染科顧文瑋主治醫師分享醫病溝通的重要性。（圖／露德協會）