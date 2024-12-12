感染5種性病「可能無症狀」！醫曝其中一種病：超過50％人無感

▲高銘鴻分享，罹患5種性病時，可能初期完全沒症狀。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻近日分享，有5種性病初期可能完全沒有症狀，但仍會對健康產生重大影響，為了保護自己、性伴侶，務必正視性病的潛在風險，做好保護措施、定期檢查，若是真的不幸中標，也要及早尋求協助，避免進一步惡化。

高銘鴻在臉書上分享，大多數人都知道，罹患性病後會出現各種症狀，但有些人會認為「那我沒出現症狀，是不是就代表我沒生命」，其實背後並沒有那麼簡單，「天底下沒有這麼好的事情。」

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高銘鴻解釋，許多性病在感染初期時，不會出現症狀，意味著感染者可能沒有不舒服，甚至不知道自己攜帶病原體。但這些「隱性」的患者仍有傳染性，且可能對身體造成長期傷害。

▲高銘鴻分享，罹患5種性病時，可能初期完全沒症狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



高銘鴻列舉，共有5種性病是較常見的「隱性」性病，分別如下：

一、披衣菌感染–這種病菌的隱性感染比例極高，有超過50％的女性、75％的男性感染者沒有症狀。若是沒有治療，可能導致女性骨盆腔炎、不孕或是子宮外孕。

二、淋病–淋病雖然相對常見，不過許多感染者早期無明顯徵兆，這時候細菌仍舊會損害生殖系統。

三、人類乳突病毒–這種病毒被稱為「無聲的病毒」，許多感染者從未出現症狀，但高危型的人類乳突病毒，可能引發子宮頸癌、肛門癌。此外，尖形濕疣（俗稱菜花）也可能在潛伏期後才出現。

四、梅毒–梅毒的初期潛伏期，可能長達數周至數月，若沒有治療的話，梅毒會進一步侵害心臟、腦部及神經系統。

五、愛滋病病毒–愛滋病感染初期，可能只有輕微感冒症狀，但無任何愛滋病症狀，之後長期進入「無症狀期」，潛伏期可能長達十多年，但病毒仍會在體內活躍、削弱免疫系統。

高銘鴻總結，「沒有症狀就沒有性病」這種想法有問題，許多性病感染初期可能完全無症狀，但仍會對健康產生重大影響。因此，為了保護自己及伴侶，務必正視性病的潛在風險，並且定期檢測、採取防護措施、接種疫苗。若真的不幸感染性病，也要趕緊尋求醫師協助。