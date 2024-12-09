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台女赴大陸手術！下體慘變「鋸齒狀」悲痛勸世：台灣醫療安心太多

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲一名女子在大陸做下體手術，術後卻讓她極度後悔。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸的醫療水準落差大，醫病之間發生醫療糾紛的事件時有所聞。一名在中國接受手術的台灣女子透露，她到中國的一間大醫院接受了小陰唇手術，不料手術後卻發現下體變成「鋸齒狀」，讓她極度崩潰，最後是回台灣重新接受手術，才終於恢復了正常。

這名女網友近日在Dcard上發文分享，由於父母的工作關係，她從小在兩岸間生活，甚至在大陸度過了青少年時期。而在這段期間，她因為下體常常磨破皮感染，所以去了很多間醫院就診，後來得知可能是小陰唇過長加上不規則導致，她的媽媽為此想帶她回台灣動手術，但爸爸堅信大陸的醫療水準，因此她最終還是在大陸接受手術。

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然而，這場手術卻是她「惡夢的開始」。原PO透露，手術過程中不僅看到醫生動作粗魯，且麻醉過程、麻藥退去時，都感受到劇烈的疼痛。最慘的是，終於等到傷口消腫，卻看到陰唇從不規則狀變成「鋸齒狀」，讓她難過到一度無法呼吸，甚至懷疑自己得了憂鬱症，而她的爸媽也因此不斷吵架、冷戰，更讓她開始感到自責。

▲原PO表示，手術後下體變成「鋸齒狀」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，手術後下體變成「鋸齒狀」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，隨著高中學業結束，她在今年10月不顧爸爸的阻攔，和媽媽回台北生活，同時也馬上去了媽媽看診多年的婦產科重新接受手術，這次的手術過程不僅換成全身麻醉，醒來也不再感受到令人發冷的疼痛，2周後下體就已經恢復完成，讓她感動大讚「台灣的醫療令人安心太多了，希望可以繼續保持，也希望我可以不用再回大陸了。」

貼文曝光後，不少網友紛紛感嘆「我看了些什麼阿...辛苦你了」、「辛苦你了～台灣醫療真的很讚，希望妳可以回來台灣唸大學」、「還好媽媽有堅持帶妳回來手術，恭喜妳」、「幸好救得回來，真的太好了」、「他們那邊的醫療真的品質不佳，不知道為什麼，明明能考上醫學系的也是頂尖菁英」。

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