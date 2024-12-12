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台日扶輪社攜手傳愛！贈門諾彩色心臟超音波　提升偏鄉醫療

▲▼花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社11日聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院，期許為在地醫療增添生力軍，充實醫療量能。日方友人3年前曾實際走訪花蓮了解需求，由該社IM實行委員長齊藤昌昭親率12名團員親身與會，更顯慎重。齊藤昌昭強調：「友好交流讓雙方情誼更為深厚！」。

▲▼花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
齊藤昌昭先以中文「大家好」開場問安，並感謝院方舉辦盛大歡迎儀式。他表示，捐贈緣起於3年前該社50周年慶，社友們實地參訪門諾醫院，看到院方的需求，並與花蓮扶輪社討論後決定要捐贈「彩色心臟超音波掃描儀」，為在地醫療盡一份力。他相信透過此次交流大家的情誼會更形深厚。

▲▼花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
捐贈策劃人、下關北扶輪社基金委員山根康男表示，該社第一次申請對外國捐贈醫療儀器，因手續繁雜且時隔2年多才獲TRF核准，讓捐贈美意拖了3年之久。他強調，扶輪社主要宗旨是為「世界做好事」，透過國際間扶輪社友配合，未來還要做更多好事，持續努力。讓世界更美好。
 
花蓮扶輪社長李忠賢表示，日本下關北扶輪社早於1978年5月12日就與花蓮扶輪社締盟為姊妹社，日方友人對捐贈事宜相當慎重，實地走訪花蓮拜訪衛生局了解在地醫療情況，最終決定捐給門諾醫院最需要的「彩色心臟超音波掃描儀」設備一台、總價新台幣190萬元，嘉惠花蓮在地鄉親最高級的醫療設備。

李忠賢表示，今年0403花蓮大地震，該社提出的東華大學捐助計畫，下關北社立即響應捐了日幣118萬元，其友好社也捐日幣10萬元。以往花蓮社舉辦過多次世界社區服務，都獲下關北社支持配合捐款，立即啟動相互關懷及捐助，更顯示扶輪大愛不分國界，彰顯雙方真摯的友誼。

▲▼花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社聯袂捐贈價值190萬元「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院院長莊永鑣感謝眾人的善心促成良緣，他表示，門諾醫院創建76年來照顧偏鄉醫療不遺餘力，感謝台灣、日本的友人對院方的支持，收到的愛與儀器都會用到最需要的人身上，讓愛心繼續傳遞出去。
 
門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興現場衛教，他表示，冬季氣溫驟降，中風、心肌梗塞的病患也明顯增加，起因於溫度低時血管容易收縮，他提醒有心血管疾病及慢性病患者要按時服藥，並呼籲病友一定要做好保暖措施，戒除菸、酒等危害因子，如果發現身體有異狀，應盡快就醫避免憾事發生。
 

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