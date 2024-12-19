　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／駁李德維告發「圖利高端」　薛瑞元、周志浩提告求償400萬

記者黃哲民／台北報導

國民黨前立委李德維2022年於任內，開記者會並向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購高端公司生產的新冠疫苗過程涉嫌圖利，薛、周被檢方以罪證不足簽結後，告李求償各200萬元精神慰撫，台北地院今（19日）開庭，李自認無責，法官要他提出「基於確信之事實」的依據，訂於明年（2025年）2月10日再開庭。

▲▼前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李德維去年（2023年）未獲提名連任，現任新北文化基金會董事長。他今開完庭受訪指出，當年疫苗採購案帶給民眾無數問號，他認為薛瑞元跟周志浩應捫心自問，到底有無守住國民利益，他自信司法「會還給我一個公道」，也希望採購疫苗疑義別船過水無痕，有朝一日能讓民眾知道「什麼是白、什麼是黑」。

▲▼衛生福利部部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛生福利部前部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

本案源於前年（2022年）11月間，時任國民黨立法院黨團書記長李德維，在立院開記者會質疑薛瑞元與周志浩護航高端公司，通過採購新冠疫苗前所需的緊急使用授權EUA，並給高端「補考」新冠疫苗保護效益報告機會，李嗆聲「這不是圖利、什麼才是圖利」、「為了一個高端，什麼都敢做」、「真的可惡至極」等語。

李德維開完記者會當天，隨即到台北地檢署，告發薛瑞元與周志浩涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌。薛當時反擊李的指控，自稱「不是好欺負的公務員」、揚言會「梭哈」跟李搞到底，「反正我們倆有一個人會被抓去關」等語。

檢方調查認為罪證不足，將薛、周2人所涉圖利案不起訴。今年（2024年）1月總統與立委大選投票前夕，薛瑞元認為檢方偵辦高端疫苗相關案件共62案，均「查無不法」而簽結，李德維卻持續用高端疫苗採購案抹黑防疫團隊清白，他忍無可忍，和周志浩一起告李涉嫌誣告，並提起本件求償各200萬元。

薛瑞元於今年520新總統賴清德上任後卸職，周志浩升任衛福部常務次長，2人今都沒出庭，由律師代打主張李德維當年開記者會與提出告發前，都未盡合理查證義務，發言造成薛、周2人名譽受損，已屬不法行為。

▲▼前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李德維沒委任律師、自行出庭應戰，強調召開本案記者會與提出告發前，已先向監察院檢舉政府採購高端疫苗疑有弊端，他是提出質疑跟詢問、並非逕自認定涉及不法，「我沒有答案，因為我不是法官或檢察官」。

法官指李德維本案發言「看起來就是直接指涉不法，若是提出疑問，是否應該用『可能』之類字眼」，法官並問李答辯所稱「基於確信之事實」，有何依據。

李德維表示當年在立院，要求衛福部與相關部門提供高端疫苗採購案的資料，「不是屢屢不得其門而入，就是以『機密』不予告知」，所以他的依據是立院詢答、媒體報導與衛福部回應，至於告發前的查證，當時由國民黨立院黨團處理。

法官提醒李德維「你是用個人名義告發」，命他下次開庭須提供更具體的「基於確信之事實」等依據，因薛、周委任律師表示須閱卷並跟當事人討論，法官訂於明年2月10日下午3點，過完農曆春節再開庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又逃死！縱火弒親奪3命　逆子判決出爐
「學霸替代役男」疑遭霸凌墜樓亡！台達電允諾調查　警方回應了
快訊 ／再尋獲2人！　1死4命危
快訊／低溫範圍擴大！7縣市亮燈　冷到明早下探10度
「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛
工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制
快訊／才開完會　新北某國小男老師墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

快訊 ／再尋獲2人！全聯台中倉儲大火　釀1死4命危

不怕冷怕挨揍！5億高中生假配偶11度短袖戰袍現身　庭後遁地離開

學霸替代役男疑遭霸凌墜樓亡　台達電允諾調查...警方回應了

IG夯店「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛

南港民宅藏喪屍煙彈分裝場　警破門...3男女吸太茫躺平乖乖就逮

台中人注意！全聯倉儲大火搶救中　台1線部分路段緊急封閉

全聯倉儲大火！彰化天空一片灰...4地區受影響　環保局籲勿外出

快訊／才開完會...新北某國小男老師5樓頂墜落　送醫搶救不治

高雄4車連環撞現場慘況曝　廂型車煞不住車頭全毀！1人送醫

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

快訊 ／再尋獲2人！全聯台中倉儲大火　釀1死4命危

不怕冷怕挨揍！5億高中生假配偶11度短袖戰袍現身　庭後遁地離開

學霸替代役男疑遭霸凌墜樓亡　台達電允諾調查...警方回應了

IG夯店「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛

南港民宅藏喪屍煙彈分裝場　警破門...3男女吸太茫躺平乖乖就逮

台中人注意！全聯倉儲大火搶救中　台1線部分路段緊急封閉

全聯倉儲大火！彰化天空一片灰...4地區受影響　環保局籲勿外出

快訊／才開完會...新北某國小男老師5樓頂墜落　送醫搶救不治

高雄4車連環撞現場慘況曝　廂型車煞不住車頭全毀！1人送醫

央行楊金龍首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「改編IP成電影」

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

烏來最療癒森林湯屋！開放式窗景下被原木香氣＋層層山嵐綠意圍繞

衣櫃又塞爆了！收納專家教你斷捨離「3種冬衣」　別再勉強自己穿搭

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

男跌倒喊下面痛！　意外發現「陰莖整根鈣化」變骨頭

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

社會熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

台中男嬰遭父虐打！夫妻倆外出獨留兒傷重不治

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

即／全聯倉儲惡火空拍畫面曝　14人困頂樓待援

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

死亡車禍！18歲大學生慘遭聯結車輾斃

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

快訊／全聯倉儲大火！3F樓梯尋獲2人「無心跳」

即／台中全聯倉儲大火！1員工跳樓逃生命危送醫

即／女兒開車國道自撞起火！　後座媽重傷不治

更多熱門

相關新聞

快訊／全聯倉儲大火！3F樓梯尋獲2人「無心跳」

快訊／全聯倉儲大火！3F樓梯尋獲2人「無心跳」

連鎖全聯超市位於台中大肚新建的倉儲廠房今(19日)下午1時許傳出大火，一度造成19人受困，幸稍早全數救出，但在警消趕抵現場搶救前，一名外籍男子自行跳樓逃生，因此受重傷搶救不治。消防局長孫福佑經與現場包商核對、清點人數，發現還有5到8人失聯，立即調動人力攜帶水陷入內搶救，稍早已於3樓樓梯處尋獲2人，但都已經沒有呼吸心跳，其中一人還疑似碳化，詳細情況尚待進一步確認。

即／全聯台中倉儲大火　1人跳樓逃生重傷不治

即／全聯台中倉儲大火　1人跳樓逃生重傷不治

全聯大火起火點在地下室！包商：全是易燃物

全聯大火起火點在地下室！包商：全是易燃物

不斷更新／全聯倉儲大火！　5至8人失聯

不斷更新／全聯倉儲大火！　5至8人失聯

快訊／全聯倉儲大火！5到8人失聯搜救中

快訊／全聯倉儲大火！5到8人失聯搜救中

關鍵字：

高端新冠疫苗圖利衛福部誣告精神慰撫影音

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面