獨／駁李德維告發「圖利高端」　薛瑞元、周志浩提告求償400萬

記者黃哲民／台北報導

國民黨前立委李德維2022年於任內，開記者會並向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購高端公司生產的新冠疫苗過程涉嫌圖利，薛、周被檢方以罪證不足簽結後，告李求償各200萬元精神慰撫，台北地院今（19日）開庭，李自認無責，法官要他提出「基於確信之事實」的依據，訂於明年（2025年）2月10日再開庭。

▲前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李德維去年（2023年）未獲提名連任，現任新北文化基金會董事長。他今開完庭受訪指出，當年疫苗採購案帶給民眾無數問號，他認為薛瑞元跟周志浩應捫心自問，到底有無守住國民利益，他自信司法「會還給我一個公道」，也希望採購疫苗疑義別船過水無痕，有朝一日能讓民眾知道「什麼是白、什麼是黑」。

▲衛生福利部前部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

本案源於前年（2022年）11月間，時任國民黨立法院黨團書記長李德維，在立院開記者會質疑薛瑞元與周志浩護航高端公司，通過採購新冠疫苗前所需的緊急使用授權EUA，並給高端「補考」新冠疫苗保護效益報告機會，李嗆聲「這不是圖利、什麼才是圖利」、「為了一個高端，什麼都敢做」、「真的可惡至極」等語。

李德維開完記者會當天，隨即到台北地檢署，告發薛瑞元與周志浩涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌。薛當時反擊李的指控，自稱「不是好欺負的公務員」、揚言會「梭哈」跟李搞到底，「反正我們倆有一個人會被抓去關」等語。

檢方調查認為罪證不足，將薛、周2人所涉圖利案不起訴。今年（2024年）1月總統與立委大選投票前夕，薛瑞元認為檢方偵辦高端疫苗相關案件共62案，均「查無不法」而簽結，李德維卻持續用高端疫苗採購案抹黑防疫團隊清白，他忍無可忍，和周志浩一起告李涉嫌誣告，並提起本件求償各200萬元。

薛瑞元於今年520新總統賴清德上任後卸職，周志浩升任衛福部常務次長，2人今都沒出庭，由律師代打主張李德維當年開記者會與提出告發前，都未盡合理查證義務，發言造成薛、周2人名譽受損，已屬不法行為。

▲前立委李德維被衛生福利部前部長薛瑞元、疾病管制署前署長周志浩求償，19日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李德維沒委任律師、自行出庭應戰，強調召開本案記者會與提出告發前，已先向監察院檢舉政府採購高端疫苗疑有弊端，他是提出質疑跟詢問、並非逕自認定涉及不法，「我沒有答案，因為我不是法官或檢察官」。

法官指李德維本案發言「看起來就是直接指涉不法，若是提出疑問，是否應該用『可能』之類字眼」，法官並問李答辯所稱「基於確信之事實」，有何依據。

李德維表示當年在立院，要求衛福部與相關部門提供高端疫苗採購案的資料，「不是屢屢不得其門而入，就是以『機密』不予告知」，所以他的依據是立院詢答、媒體報導與衛福部回應，至於告發前的查證，當時由國民黨立院黨團處理。

法官提醒李德維「你是用個人名義告發」，命他下次開庭須提供更具體的「基於確信之事實」等依據，因薛、周委任律師表示須閱卷並跟當事人討論，法官訂於明年2月10日下午3點，過完農曆春節再開庭。