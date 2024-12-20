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「衛福部在煉蠱？」公務員涉霸凌竟調升　陳昭姿轟：3人全在主秘室

▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部日前公布霸凌案調查結果，8件申訴案中僅3案成立，且均非一級主管，遭外界質疑輕放。如今又有衛福部員工爆料，保護司林姓簡任視察、長照司王姓專委因霸凌案成立被記大過、調離現職，竟雙雙升調至「主秘室」，且主秘正是「叫人去自殺」的劉玉娟，讓民眾黨立委陳昭姿怒轟「請問衛福部是在煉蠱嗎？」

陳昭姿在臉書發文表示，她收到衛福部員工來訊爆料，保護司林姓簡任視察、長照司王姓專委均被調到「主秘室」，而這位主秘，正是曾對下屬說出「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」的劉玉娟。

儘管衛福部調查後，認定劉玉娟不構成霸凌，僅用語及比喻失當造成同仁壓力，核予申誡2次。不過，陳昭姿質疑：「把三個涉霸凌的人聚在一起，邱泰源現在是把主秘室當成霸凌煉蠱場嗎？霸凌者不僅沒降調，還升到主秘室，真是荒唐至極！」

陳昭姿感慨，衛福部19日上午來說明那份「不能公開」的霸凌調查報告，聽完後總算知道為何如此不可告人，「我必須嚴肅地說，若衛福部真的公開這份報告，並以此定調，那邱泰源真的下台一百次都不夠。」

為此，陳昭姿預告，當中有多少荒謬離譜的調查內容，「我會再找時間一一說清楚。」

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