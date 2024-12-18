國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生！學長笑了：太年輕

▲蠹魚是書蟲。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

北區模擬考試題（北模）國文科，其中有一題題目是痖弦的小詩，「一條美麗的銀蠹魚，從《水經注》裏游出來」，請選出最適合的解讀，原PO選了選項B「美麗的蠹魚『游出來』，暗示典籍給予讀者深刻啟發」，但答案為D，「從全詩所安排的一連串意象，可推測詩名為《曙書》」，讓許多學生傻眼。

有學生在Threads發文，「我先破防了，誰看得出來？」接著貼出題目，選擇題第3題，關於痖弦這首小詩，「一條美麗的銀蠹魚，從《水經注》裏游出來」，哪個選項解讀最適當？原PO選了B選項，但答案為D選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（A）詩人巧妙運用了擬人手法，使畫面充滿活潑的動態感

（B）美麗的蠹魚「游出來」，暗示典籍給予讀者深刻啟發

（C）刻意選擇以「一條」彰顯翻閱典籍時全神貫注的模樣

（D）從全詩所安排的一連串意象，可推測詩名為《曙書》

原PO表示，自己知道蠹蟲是什麼，「但拜託，光靠這兩句話要聯想到曬書是有什麼問題，這種從四個很瞎的選項選出一個比較不那麼瞎的題目，出現的意義是什麼？」「那些說這題很簡單的跟我解釋一下，什麼叫一連串意象，謝謝，他就兩句」。

貼文曝光，也釣出其他高中生留言，「所以A為什麼錯？我不懂」、「我是B、D在選，我原本很想選D，因為覺得B選項沒有看出深刻啟發，但也覺得整段詩沒有很明顯『曬』書的感覺」、「我也寫B，這種推測題目真臭垃圾」、「國文就是一個瘋狂腦補作者文章的科目」。

底下就有網友解釋，「蠹魚是書蟲，這篇考得太生活了，而且是2000以前出生的人的生活，對現在活在3C的小朋友來說根本不知道那是啥。這是那個年代家裡大掃除搬出書或是衣服的時候，會看到小小的銀灰色扁扁的蟲子衝過去的場景，有那個年代生活經驗的人，就只會選曬書」、「這題不算難，至少不需要通靈；只是現代學子可能對舊書接觸不多，所以缺乏生活經驗連結詩中意象」、「科技還沒有現在這般發達，除濕機還未問世時，當然也還沒有那麼多電子書的時代，需要通過曬書來將書蟲趕走，以免牠蛀壞書本」。