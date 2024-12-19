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朱立倫開嗆「綠蟾蜍吞食掉台灣民主」　深藍支持者嘆：該好好檢討

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院會20日排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼3大案三讀。民進黨立委們19日晚間突襲，摸黑拆掉窗戶，從側門闖進立法院佔據議場。對此，國民黨主席朱立倫痛批，「這是國會政治最黑暗的一天，青鳥、黑熊、綠蟾蜍，一步步的（地）吞食掉台灣的民主」。

▲國民黨號召支持者「挺原民、顧農民、保醫護」，主席朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝） 

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，朝野因《選罷法》修正草案而經歷兩次激烈對抗，13日民進黨立委佔領立法院議場主席台同時大量登記發言，阻止國民黨通過，16日國民黨則封鎖內政委員會的門口，讓草案強行通過初審並交付協商。

朱立倫19日晚間表示，民進黨無視民主議事規則，破窗而入只為了阻擋民意，闖空門、破窗戶，這是小偷作為，民進黨正在偷取台灣的民主，整天高喊程序及議事規則的民進黨，倒頭來是擁戴戒嚴與威權的民退黨。

他痛批，「民進黨今晚打破的是─台灣民主化30年的成果，這是國會政治最黑暗的一天！青鳥、黑熊、綠蟾蜍，一步步的（地）吞食掉台灣的民主」，並作為主席譴責民進黨無視民主、毫無底線、暴力強阻法案的惡霸行徑，「國民黨不畏戰、不懼戰，更要為民主與中華民國力戰到底」。

▲▼綠委衝進議場。（圖／國民黨提供）

▲▼綠委摸黑進入議場。（圖／國民黨提供、翻攝邱議瑩Threads）

▲▼綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）

針對朱立倫的發言，許多深藍網友先痛批民進黨譴責鎖門，卻自己拆窗霸佔議會，認為民主政治不該向下沉論比爛，但也有人說「民進黨弱勢的時候什麼都敢做都敢拚、反觀國民黨弱勢的時候什麼都不敢什麼都保守、難怪被民進黨壓著打、我也是深藍的一輩子沒投過民進黨、國民黨真的自己該好好檢討」、「我爸還是國民黨資深黨工，他女兒我投給馬英九，現在國民黨我都覺得是個扶不起的阿斗啊」。

此外，不少民進黨支持者到朱立倫的文章下留言，「支持倒閣」、「等你們倒閣啊」、「你最大黨你提倒閣啊」、「既然如此快點提倒閣，支持倒閣。全力支持朱立倫主席提議倒閣」、「主席請拿出氣魄來，支持倒閣」。

2024立委選舉，國民黨拿下52席、民進黨取得51席、民眾黨8席，加上無黨籍2席，共計113席。此為繼民進黨陳水扁總統時期後，再次遇到朝小野大的情況，但與過去陳水扁找王金平協商的情況不同，這次朝野爭議不斷，現在綠營支持者更喊出「倒閣」口號，希望藉此解散立法院，讓立委提前重選。

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