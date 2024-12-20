快訊／夜襲佔領主席台　民進黨：理性公民力量終將戰勝無良政客

▲國民黨立委陳玉珍與綠委爆發衝突。（圖／ettoday攝影中心）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（20日）將力拼三讀選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大爭議修法，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台。民進黨深夜表態，面對脫序暴走的國會，透過人民行使直接民權的罷免制度，以及憲法法庭的違憲審查，是制衡國民黨最後機制，民進黨別無選擇，對於國民黨反民主的惡行，予以最強烈譴責，「理性公民力量終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客！」

國民黨立委們從17日下午開始排班守夜，藍委羅智強當時強調，國民黨團已經展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。國民黨將馬拉松接力守64小時。徐巧芯還裝了淘寶網站上要價人民幣200元的AI感應器防守。國民黨留守藍委防守不力，大批綠委夜襲突圍，已經破窗闖入議場占領主席台，迅速布陣，更不斷接力後送物資，並分兩批人馬守住側門，正門目前仍有國民黨立委把守。

民進黨認為，我們必須阻擋中國國民黨於明日院會，透過封殺民主討論、多數暴力的方式強行通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等將對台灣憲政體制與人民基本權利造成重大損害的法案。

民進黨強調，民主政治的核心在於權力的監督與制衡，沉痛的看到，自本屆國會就任以來，國民黨與民眾黨挾多數主導優勢，無視民進黨「民生優先」的訴求，屢屢將無限制擴張自身政黨與立委權力作為政治上最高的目標，無視民意、無視法治，肆意破壞台灣人民經過數十年民主運動，流血流汗所建立、爭取的憲政體制以及公民權利。

民進黨指出，在上個會期，國民黨於立法院以「沒有討論、沒有民主」的手段，無視人民強烈反對，強行通過要使立法院成為一權獨大的國會擴權法案，經憲法法庭宣告違憲後，這個會期竟變本加厲，再度以「1分鐘」霸凌委員會審查，以及史無前例封鎖立法院的手段，排除他黨委員開會，遂行「一黨修法」的違法會議。

民進黨表示，國民黨反民主的行徑，已逾越議事攻防底線，構成對台灣民主制度之明顯重大危害。面對脫序暴走的國會，透過人民行使直接民權的罷免制度，以及憲法法庭的違憲審查，是阻止國民黨毀憲、極權的最後制衡機制。

民進黨強調，一旦國民黨於明日院會強行暴力通過選罷法、憲法訴訟法修法，則台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，也將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害，「因此，民進黨別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，我們必須站出來，必須採取行動。」

民進黨表示，對於國民黨反民主的惡行，予以最強烈譴責。也呼籲台灣公民社會，一同關注立法院失衡暴衝的現況，一起支持民進黨立院黨團的行動，「我們相信，理性公民的力量終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客！」