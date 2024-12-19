綠委破窗闖議場！民眾黨痛批「毫無正當性」　要賴清德道歉、制止暴行

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團力拚在明（20）立法院院會三讀通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大爭議修法，藍委從17日下午開始在議場前夜守，但大批綠委19日晚上10時左右直接從議場側邊破窗進入，雙方一度爆發嚴重口角。民眾黨透過聲明痛批，民進黨所作所為毫無正當性，正在踐踏民主，請總統賴清德立刻制止綠委種種暴行，並向全國致歉。

▲綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）

針對今晚民進黨立委破壞議事殿堂門窗，阻礙立法院正當運作，民眾黨19日深夜發表聲明表示，今晚在冬至前冷冽黑夜，民進黨立委不只打破了立法院的玻璃窗，更砸碎台灣不知多少民主前輩花了數十年捍衛、爭取而來的民主珍寶。

民眾黨指出，民進黨堂堂進入執政的第9個年頭，但在總統賴清德暨黨主席的領導下，民進黨立委卻無所不用其極的阻撓議事、用司法黑箱憲法法庭擊碎民主審議、用言語與肢體的暴力挑釁攻擊在野黨，翻桌、造謠、扭曲、鬧事、批鬥，「民進黨正在示範假民主之名，行鬥爭之實；假台灣之名，行貪腐之實；假對抗威權，實向戒嚴致敬。」

民眾黨痛批，民進黨今日所作所為毫無正當性，正在踐踏民主，不願意進行任何理性的討論與協商，「民主程序的進行與價值，不應該只是迎合執政者的喜好、權勢、利益，而被恣意被竄改，那不叫民主，那叫恐怖極權。」

民眾黨提及，昨天賴清德才在臉書上呼籲「不分朝野、一致團結對外…一票一票選出的國會，要以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」，結果民進黨立委立刻以暴力踐踏國會秩序，傷害台灣的民主法治，丟人現眼、惡劣至極，這樣的「民主」，絕對不是台灣人引以為傲的國際品牌。

最後，民眾黨正告賴清德，立刻制止民進黨立委與黨公職種種的暴力行徑，「為你所率領的民進黨如此惡劣無當、無恥破壞民主行為，向全體國人致歉、為你所帶領的政黨，不斷傷害台灣的國際形象，鄭重反省道歉！」

▼王定宇曬出佔領議場照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）