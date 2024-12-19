新北市圖用好書溫暖聖誕　林口教育基金會捐12萬元童書

▲財團法人林口教育基金會與新北市立圖書館攜手推動閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

聖誕節即將到來！新北市林口李科永紀念圖書館特別推出「聖誕愛分享」限定活動，邀請爸爸媽媽與孩子一起共讀，分享好書，用閱讀迎接聖誕節！財團法人林口教育基金會也特別共襄盛舉，於聖誕前夕捐贈12萬元的童書，成為送給林口地區的小朋友最溫暖的聖誕禮物，鼓勵小朋友多閱讀，到圖書館過個不一樣的聖誕節！

充滿歡樂的聖誕節，是小朋友每年最期待的節日，也是散播愛與關懷的日子，財團法人林口教育基金會長期捐贈圖書回饋家鄉，今年持續與圖書館攜手推動閱讀，特別在聖誕前夕為林口地區的孩子們送來最棒的書香禮物，希望孩子們享受閱讀，用好書傳遞幸福！18日的贈書儀式，林口教育基金會蔡朝發董事長、孫福忠顧問團長與李文侯董事特別裝扮成聖誕老公公，與小朋友互動，邀請大家把好書借回家，親子一起共度閱讀的美好時光，讓聖誕佳節更溫馨有味。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，聖誕節小朋友最期待的就是收到聖誕老人送的禮物，閱讀就是最美好的禮物！爸爸媽媽陪孩子一起共讀聖誕節日繪本，可以增添孩子對節慶的認識，也能透過親子共讀與互動，讓孩子從書香中感受節日的美好！

為了讓來到圖書館的讀者也能感受到濃濃的聖誕氣氛，林口李科永紀念圖書館特別於12月18日至25日推出「聖誕愛分享」限定活動，包括12月21日「溫暖聖誕—家庭與友誼的故事之旅」，邀親子共讀《一個不能沒有禮物的日子》聖誕繪本，教孩子學習愛、分享和感恩。

12月22日「友誼聖誕—聖誕交換DIY工作坊」，將帶親子DIY創作，製作獨特的環保聖誕禮物；12月18日至25日還有「分享聖誕—分享閱讀的愛」聖誕好書交換活動，以及「驚喜聖誕—聖誕借書送好禮」，單次借閱5本書籍，就可獲得聖誕神秘小禮。活動免費，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2609-1417。