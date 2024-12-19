新北永續論壇暨新書發表　侯友宜：水利接軌國際邁向未來

▲新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，藉由國際交流雙向深入河川治理與永續城市發展之政策，展現新北水利的豐碩成果。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府18日辦理新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，藉由國際交流匯聚來自新加坡學者與臺灣學者們，雙向深入交流河川治理與永續城市發展之政策，展現新北水利的豐碩成果，尤其是都市河川朝生態營造永續轉型的影響力，更獲得國外學者一致的讚許。

侯友宜指出，新北市地狹人稠，從上任之後，針對水利建設我們以「破舊．去痾．創新」理念來跳脫傳統治水。這個「新水利」，就是破除以往不合時宜的思維，把以前沒有辦法處理的沉痾問題，克服萬難解決，並且與時俱進，引進創新的思維與想法。

▲侯友宜表示，新北市地狹人稠，從上任之後，針對水利建設以「破舊．去痾．創新」理念來跳脫傳統治水。

侯友宜表示，透過新水利新思維打破傳統治水範疇，克服萬難改善低窪積淹水熱點、河川髒亂惡臭恢復到生態棲地、創造人與自然共生存的親水空間、運用新科技接軌國際潮流，以智慧防汛使防汛決策大進化，這些改變都是看的見的。他說，以前大家認為河川整治是不可能的任務，現在市民走出家門就能駐足感受，都市排水溝有如鄉間溪流，實現我家門前有小河，落實安居樂業的「大河之都」，持續為新北市打造創新、永續的優質生活環境。

新北市透過「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」新思維，不論是智慧主動防汛、城市透水保水、多元污水處理、河濱水岸活化、河川生態環境營造及推動無圍牆水漾博物館，目標都非常明確且有重大成果。會中與會人員互相交換寶貴意見，獲熱烈回響。

▲「New Taipei New Water新北新水」這本書收錄37篇水利建設成果，讓大家看見彎腰水利人的努力與付出，及水利傲人成果背後遭遇的困難與改變的決心。新北市長侯友宜（左）、新北市水利局長宋德仁（右）。

論壇邀請到新加坡國立大學城市科學中心(NUS Cities)邱鼎財院長、周禕旻教授、蔡易娜副主任以及經濟部水利署長賴建信、清華大學生命科學系教授曾晴賢、自然步道協會榮譽理事長林淑英、天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇及國內水利工程背景學員，近百名共襄盛舉。新加坡近年來民生用水開源節流有獨到之處，花園城市綠化成果斐然。新北市透過「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」新思維，不論是智慧主動防汛、城市透水保水、多元污水處理、河濱水岸活化、河川生態環境營造及推動無圍牆水漾博物館，目標都非常明確且有重大成果。會中與會人員互相交換寶貴意見，獲熱烈回響。

水利局長宋德仁表示，「New Taipei New Water新北新水」這本書收錄37篇水利建設成果，清楚介紹如何從破舊、去痾、創新三面向，打造新北水利黃金年代，包含新北市雨水下水道系統維護管理訪評全國13連霸、污水接管120萬戶六都之冠、全國第一的透水保水自治條例、全國首創改造三面光混凝土渠道為近自然河川、網路聲量第一熊猴森樂園以及碧潭堰魚道打通中斷半世紀的生態廊道等，藉由這本書讓大家看見彎腰水利人的努力與付出，及水利傲人成果背後遭遇的困難與改變的決心。

水利局表示，此次論壇以「新北永續城市治理」為題，新加坡學者分享如何把水當成城市財富的永續資源及綠化成果，獲得現場掌聲不斷。未來在六水概念的基礎下，持續接軌國際潮流，落實安居樂業的「大河之都」，持續為新北市打造創新、永續的優質生活環境。

▲新加坡國立大學城市科學中心（NUS Cities）邱鼎財院長，分享如何把水當成城市財富的永續資源及綠化成果，獲得現場掌聲不斷。