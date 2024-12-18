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社會 社會焦點 保障人權

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北樹林區邱姓補習班副班主任涉嫌猥褻6女童遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北市一名邱男子在某私立文理補習班擔任安親班老師、副班主任等職位，卻涉嫌利用職務猥褻6女童，對她們摸捏胸部、拍打臀部、摸大腿，最小受害者年僅9歲。全案經新北地檢署調查，檢方昨起訴邱男，依他對未滿14歲女子犯強制猥褻及成年人故意對少年犯性騷擾等罪嫌起訴。

檢警調查，邱姓男子從2016年起便在樹林區某私立文理短期補習班任職，同時擔任國小課後安親班老師、國中補習班導師兼數學老師，以及補習班的副主任，卻涉嫌從2022年起對6名女童伸狼爪，假藉玩躲貓貓、鬼抓人等遊戲機會亂抓女童胸部，或趁女童不注意時撫摸大腿、拍打臀部，還在午休期間，趁女童趴睡時，一手壓制女童脖子，一手伸進女童內衣摸胸。經女童向補習班班主任反映，全案才曝光。

不過邱男到案時仍否認犯行，推說胸部是不小心碰到的，拍打臀也部是一時興起，順手打一下，午休壓頭則是要女童趕快睡覺。

檢方檢視相關監視器畫面及眾人證詞，認為邱男涉嫌重大，依邱男對未滿14歲女子犯強制猥褻及成年人故意對少年犯性騷擾等罪嫌起訴，並依兒少法求處重刑。

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