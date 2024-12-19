汪汪隊畢業！新北6警犬光榮退役　血跡偵蒐犬「福星」破獲分屍案

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市政府警察局於刑警大隊今(19日)舉行6隻警犬光榮退役儀式，市長侯友宜、警察局長廖訓誠等人到場參與，無聲的英雄們在治安維護、反恐執勤、毒品查緝及重大活動安全保障中默默奉獻。6隻退役警犬分別是全台唯一的血跡偵搜犬「福星」、偵爆犬「首領」、「亮亮」、「飛達」、「XINA」，以及緝毒犬「YUTU」，牠們正式卸下任務，走向平靜幸福的退休生活。

▲新北市6隻警犬光榮退役，包括台灣唯一血跡偵搜犬「福星」。（圖／記者陳以昇攝，下同）



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本次退役警犬「福星」是局長廖訓誠於當年時任刑警大隊長時所命名，廖局長說，當時福星剛出生，模樣非常討喜，所以希望牠成為新北治安的「福星」，身為本局警犬隊首批自行繁育的警犬「福星」，在第一次海洋音樂祭見習勤務就與時任副市長侯友宜市長結緣。經過培訓後，成為台灣唯一的血跡偵搜犬，曾協助多件重大案件，包括「板橋分屍案」，當時靠著牠的靈敏嗅覺，在棄屍現場附近找到被裝在塑膠袋裡的被害人屍塊。

▲「福星」由出生照顧到退役的領犬員領養，繼續陪伴他的退休生活。



更特別的是，「福星」的領犬員林志倫，從牠出生即開始照顧到退役，陪伴「福星」度過每一個重要時刻，如今林志倫成為「福星」的領養人，繼續帶著「福星」好好看看這個世界，讓牠享受最美好的退休生活，守護牠的生活。

偵爆犬「首領」雖因皮膚病與貧血問題，多次求助獸醫治療，但他從未放棄，始終堅守崗位。此次退役後，照顧首領的獸醫決定成為他的領養人，將這份情誼延續至他的退休生活。領犬員動情地說：「首領是一隻充滿毅力的狗，即便面對挑戰，他總能以最好的狀態完成每次任務。」

此次6隻退役警犬在經過文件篩選、電訪、現場互動及環境檢查後，均找到最適合他們的領養家庭，領養人也會透過社群平台，記錄警犬的退休生活，並接受警犬隊年度回訪，確保他們在新的環境中過得幸福、健康。

隨著6隻功勳警犬光榮退役，新北警犬隊的新生代力量已蓄勢待發，包括首次亮相於國慶大會的拉布拉多犬SEAN，以及比利時狼犬飛寶與妮可等，將繼續承擔守護城市安全的重任。

這場退役儀式不僅是對警犬多年付出的肯定與感謝，也是一場充滿溫馨的傳承，牠們曾在崗位上默默守護，今後將在愛心家庭中安享餘生。警犬的故事，是對忠誠、堅守與奉獻最真摯的詮釋；新北市的安全，也將因這些無聲英雄的精神延續而更加穩固。