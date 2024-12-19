每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

▲foodpanda公布2024年外送排行榜。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」公布「2024年外送排行榜」，不僅揭露台灣人最愛咖啡品項、泡麵口味，更公開1周美食熱搜榜，像是周一至周二點咖啡的人最多，周五、周六則必須大嗑雞排、鹹酥雞來療癒心情。

根據foodpanda2024年平台關鍵字搜尋，包括飲料、火鍋、素食、鹽酥雞都是熱門關鍵字，其中，因台灣人一早喜愛來杯咖啡提神，進一步觀察咖啡種類關鍵字排行榜，「冰美式」壓倒性成為熱搜冠軍，而最受歡迎的泡麵竟不是肉燥麵，而是「韓國辛拉麵」。

▲消費者最愛外送泡麵口味是辛拉麵。

同步也揭秘1周美食指標，根據外送數據分析顯示，周一至周日的外送品項大不同，周一至周二以「飲料和冰美式」成為最熱門選擇；周三「小周末」速食需求大增，漢堡炸雞變成首選，周四「吃火鍋」最夯；周五至周日則分別是「雞排」、「鹽酥雞」、「家常炒飯」為外送夯品。

另，隨著年末將至，foodpanda也重磅推出「2024年度消費大賞」，集結超過20個超市、超商與寵物用品品牌於12月23日起至1月5日祭出「5至9折」的超值優惠，且根據年度銷售數據顯示，家樂福與全聯的熱銷商品包括牛奶、洋芋片與蛋；大潤發與愛買的茶飲、火鍋料則在冬季成為銷售冠軍。

7-11、全家等超商則是以零食、現煮咖啡等人氣商品打出「75折及5折」的驚喜優惠；法國皇家、CIAO 等寵物用品品牌則推出最高「7折」優惠，從肉泥到保健品通通下殺。