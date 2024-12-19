　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公布2024年外送排行榜。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」公布「2024年外送排行榜」，不僅揭露台灣人最愛咖啡品項、泡麵口味，更公開1周美食熱搜榜，像是周一至周二點咖啡的人最多，周五、周六則必須大嗑雞排、鹹酥雞來療癒心情。

根據foodpanda2024年平台關鍵字搜尋，包括飲料、火鍋、素食、鹽酥雞都是熱門關鍵字，其中，因台灣人一早喜愛來杯咖啡提神，進一步觀察咖啡種類關鍵字排行榜，「冰美式」壓倒性成為熱搜冠軍，而最受歡迎的泡麵竟不是肉燥麵，而是「韓國辛拉麵」。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲消費者最愛外送泡麵口味是辛拉麵。

同步也揭秘1周美食指標，根據外送數據分析顯示，周一至周日的外送品項大不同，周一至周二以「飲料和冰美式」成為最熱門選擇；周三「小周末」速食需求大增，漢堡炸雞變成首選，周四「吃火鍋」最夯；周五至周日則分別是「雞排」、「鹽酥雞」、「家常炒飯」為外送夯品。

另，隨著年末將至，foodpanda也重磅推出「2024年度消費大賞」，集結超過20個超市、超商與寵物用品品牌於12月23日起至1月5日祭出「5至9折」的超值優惠，且根據年度銷售數據顯示，家樂福與全聯的熱銷商品包括牛奶、洋芋片與蛋；大潤發與愛買的茶飲、火鍋料則在冬季成為銷售冠軍。

7-11、全家等超商則是以零食、現煮咖啡等人氣商品打出「75折及5折」的驚喜優惠；法國皇家、CIAO 等寵物用品品牌則推出最高「7折」優惠，從肉泥到保健品通通下殺。

【你可能也想看】

►五桐號「買1送1」限時開喝！全門市都有
►達美樂「起司火山披薩買1送1」限時開跑！外送限定
►拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體
「這可能是最後合約」！詹子賢感性談續留兄弟想法
父喪玩到頭七前1天才回國　富二代「4地2房」遺產剩1半
快訊／全聯倉儲惡火奪4命　互益營造發聲了
快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆畫面曝
快訊／雲豹宣布「最強保全」離隊
快訊／全聯惡火增至4死！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！「三麗鷗、吉伊卡哇、柯南」全出動

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

快訊／全聯興建中倉儲大火　業者：不影響現有門市運作

快訊／全聯台中倉儲火警！業者：「未完工廠房」災情細節確認中

北農年菜開跑　「御品九珍好運來」預購中

頂呱呱「3大聖誕套餐74折起」限時6天　炸雞桶、呱呱包全下殺

7-11福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條！12款角色任選　有酷洛米、咖波

達美樂火山披薩推「奶香、鮮蝦」新口味　外帶限時半價

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！「三麗鷗、吉伊卡哇、柯南」全出動

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

快訊／全聯興建中倉儲大火　業者：不影響現有門市運作

快訊／全聯台中倉儲火警！業者：「未完工廠房」災情細節確認中

北農年菜開跑　「御品九珍好運來」預購中

頂呱呱「3大聖誕套餐74折起」限時6天　炸雞桶、呱呱包全下殺

7-11福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條！12款角色任選　有酷洛米、咖波

達美樂火山披薩推「奶香、鮮蝦」新口味　外帶限時半價

放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體　全是男性

快訊／文化大學砍人後籌不到10萬元　醒吾科大男改5萬交保

砸363萬裝修　商家消失工程拖1年「爛尾」！他有家歸不得怒報警

持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

狂投三分球讓NBA比賽變難看？　主席：重點是進攻多樣性

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

樓上太吵！恐怖鄰偷信用卡、水費帳單　掃描建檔放「仇人資料夾」

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

消費熱門新聞

全聯台中倉儲大火！業者：人員受困細節確認中

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

全聯台中倉儲大火「無內部員工」

快訊／全聯興建中倉儲大火　業者：不影響現有門市運作

7-11福袋集結12款角色！抽瑪莎拉蒂、百萬金條

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

達美樂火山披薩推「奶香、鮮蝦」新口味　外帶限時半價

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

全聯「廚神刀」1折換！最低99元

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！

更多熱門

相關新聞

星巴克12／20「全品項85折」

星巴克12／20「全品項85折」

耶誕節就在下周，星巴克的耶誕派對也即將在12／20登場，當天推出全品項商品85折優惠，消費滿額還再送「大杯以上好友分享券」，想添購商品準備過個濃濃節慶風的耶誕節，不妨去星巴克走走逛逛，另間連鎖咖啡85度Ｃ，則在平安夜12／24當天推出咖啡第二杯25元優惠活動，讓你揪咖共享小確幸。

「維力炸醬麵+1甜食」作家讚好吃！老饕推：連吃2周了

「維力炸醬麵+1甜食」作家讚好吃！老饕推：連吃2周了

2大外送平台合併案延議　外送員工會開嗆了

2大外送平台合併案延議　外送員工會開嗆了

Uber Eats併foodpanda　公平會：延至明年3月下旬前出爐

Uber Eats併foodpanda　公平會：延至明年3月下旬前出爐

日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」！內行讚：價差超大

日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」！內行讚：價差超大

關鍵字：

foodpanda排行榜泡麵咖啡

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面