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日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」他傻眼！釣一票同好讚：價差超大

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／ETtoday資料照）

▲有台灣人在免稅店狂掃泡麵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人到日本旅遊，一定會去逛當地的超市，可以買到各種零食、餅乾，就有網友指出，在機場看到台灣人手上提著一大袋免稅商品，仔細一看，裡面全都是日清豆皮烏龍麵的泡麵，目測大約30碗，好奇「到底有多好吃？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「請問這款泡麵有什麼魔力？」在日本機場看到一名台灣人，穿著夾腳拖鞋，手上提著一大袋貼有免稅標籤的透明袋，裡面裝滿了日清豆皮烏龍麵的泡麵，目測大約有20至30碗，讓他不禁好奇，這款泡麵到底有什麼魅力，「讓他這麼不顧一切，在日本機場免稅店瘋狂買了一整袋？」

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貼文曝光，網友大讚好吃，而且跟台灣價差很大，「好吃啊，但貴貴的，在日本買感覺也只是可以接受的價格，在台灣買就太貴了」、「本來看到豆皮沒興趣，一吃驚為天人，不是我感覺的那種豆皮，是好好吃的豆皮，麵體也喜歡，微粗不軟爛」、「上次去日本只帶了一碗回來，結果一吃超後悔只有買一碗」、「台灣賣95台幣，日本買248日幣（約新台幣53元），這價差無法不掃貨」。

釣出許多同好讚，湯頭跟豆皮是靈魂，「我很喜歡湯頭，尤其是那塊柔軟的豆皮吸飽了甘甜的湯汁」、「之前住在日本的時候很常買，特價的時候不到100円，湯頭清爽不死鹹，我是個很挑嘴的人，日清系列的我都吃不久，但是這一款的我可以一直買」、「湯頭類似關東煮那種味精湯感覺，豆皮很大塊很甜很爽」、「那塊豆皮真的很得我心」。

事實上，台灣人愛吃泡麵，而台灣泡麵品牌、口味超多，《日本經濟新聞》請來7名專家共同評選出亞洲前10大最適合配飯吃的泡麵，而在排行榜中，台灣就有3款泡麵入選。台灣滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」獲選為第二名，台灣曾拌麵「香蔥椒麻」則是第八名，第三款則是排名第10的台灣KiKi「蔥油拌麵」 。

▼東京成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本旅遊，日本自由行，成田機場第一航廈空蕩蕩，東京成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

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