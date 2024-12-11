瘋傳「維力炸醬麵+1甜食」好吃　作家實測狂讚！老饕推：連吃2周了

▲維力炸醬麵 。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

肚子餓的時候，來一碗熱呼呼又香噴噴的泡麵，可謂一大享受，不少人也有分享獨門吃法，作家陳思宏嘗試了維力炸醬麵＋士力架巧克力，沒想到卻驚為天人地好吃，直呼「好吃到瘋掉」。貼文曝光，許多同好大讚，「剛剛試了，爆炸好吃」、「我研究所同學在學校已經連吃兩周了」。

作家陳思宏在臉書發文，網路上瘋傳維力炸醬麵的新吃法，麵體加熱水煮好後撈出來，加入士力架巧克力，「網路真的沒有騙人，這兩個東西加起來，瘋掉好吃！我瘋了！我已經瘋了！」如果要去孤島駐村2周，一定會帶上這兩樣食物，「我很謹慎，只加了半條，非常搭！荒謬。超好吃的！維力炸醬麵全新的高度。玉山高！不用解釋了，快去吃就對了」。

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他還補充作法，就是普通的維力炸醬麵吃法，熱水煮麵後撈出來加醬，再加入半條巧克力，巧克力遇熱會融化，如果不好攪拌，可以再加一點熱水，「不用太多，主要還是吃乾麵」，平常怎麼吃就怎麼用，只是多加了巧克力，「拜託，不要發瘋把士力架丟入那個煮麵的湯裡」。

貼文曝光，有網友試過後大讚，「終於有人知道我感覺，我都一口科學麵，一口巧克力阿奇濃，人間美味」、「我研究所同學在學校已經連吃兩周了，而且第一周只吃一碗加半條，第二周兩碗一起加一條」、「剛剛試了，爆炸好吃，謝謝推薦」、「蠻好吃，主要是變甜了，跟有些人會在麻辣鍋加白糖很像，變甜都會變好吃」、「巧克力加到排骨酥飯、肉羹麵、滷肉飯，也很香濃滑順，不錯吃」。

不過，有網友無法接受，「根本是邪教」、「完全無法想像味道」。也有網友猜測味道，「甜甜鹹鹹又有花生味，應該不錯」、「應該是Snickers裡面的花生跟炸醬很合，出來應該就是雙醬麵的感覺？」「是不是有點像韓國炸醬麵那種甜甜的感覺呀？」

貼文獲作家陳思宏授權轉載。