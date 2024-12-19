實際溫度10度↑！台人一見「體感溫度」全崩潰：讓人活嗎

▲冷氣團來襲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷氣團來襲，全台氣溫驟降。就有許多網友紛紛曬出所在地溫度，再看看體感溫度瞬間超崩潰，「新竹13度、體感5度，我要死了，高雄人真的沒辦法」、「實際11度、體感溫度4度，還得是我大苗栗」、「新竹體感3度，看來不用擔心紐約行了！」

這兩天Threads上有不少上班族、學生曬出溫度截圖，「清晨10度、體感溫度5」、「新竹13度體感5度我要死了，高雄人真的沒辦法」、「13度體感5度，已把小孩包成粽子」、「早上看到體感3度，希望我怕冷的男友還活著」、「早安！今天早上在體感溫度6度的林口，逆著風（笑）來上班」、「體感4度，是還讓人活嗎？我要帶棉被去學校了。」

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▲體感溫度不到10度讓許多人超崩潰。（圖／翻攝自Threads）

其中，大票新竹人超崩潰，「那個風吹得頭超痛」、「每天騎車那個風吹的，感覺在冷凍庫一樣」、「風大到跟颱風一樣」、「看到（APP顯示）風大，頭皮就發麻了」、「新竹到底為什麼可以冷成這樣？我不是米粉，不需要這麼大又這麼冷的風。」

還有高雄人看到體感14度直呼，「簡直是要結冰的狀態，好冷啊！」台南人也表示，「我台南人，低於25度以下對我就叫冬天，現在16度已經是嚴寒的狀態了。」台北人也曬出截圖，「到底多冷？體感9度嗎？兩個禮拜前還有26度欸！」