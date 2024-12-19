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川普會面安倍昭惠、任命對中強硬大使　矢板明夫：督促日本積極抗中

▲▼美國總統當選人川普妻子梅蘭妮亞15日公布夫婦倆與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

▲美國總統當選人川普妻子梅蘭妮亞15日公布夫婦倆與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠的合照。（圖／翻攝X@MELANIATRUMP）

記者郭運興／台北報導

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，日前與美國總統當選人川普夫婦會面，根據媒體報導，安倍昭惠已經向川普轉達石破茂首相想和川普見面的想法。對此，日本資深媒體人矢板明夫18日分析，雖然沒有確定具體日程，但對日本來說，這次民間外交明顯是成功的。他強調，川普當選後，和安倍昭惠夫人共進晚餐、又任命對中強硬派擔任日本大使做法，似乎在強烈督促石破茂必須回到積極抗中「安倍路線」。

矢板明夫表示，12月16日晚上，和美國總統當選人川普夫妻共進晚餐的日本前首相安倍晉三夫人安倍昭恵，今天回到日本，在社交媒體X上寫道「能與這對非常和藹可親的夫婦交談，想必我的丈夫也會感到高興，非常感謝」。

矢板明夫表示，安倍夫人還提到和特斯拉創辦人、伊隆．馬斯克也見面了，安倍首相生前也曾經與馬斯克有過交流，還親自坐在馬斯克駕駛的汽車的助手席上拍過一段影片。

矢板明夫指出，川普夫人梅蘭尼婭也在社交媒體上發布了一張圖片，並表示「能再次在海湖莊園迎接安倍昭恵夫人，我深感榮，我們懷念她已故的丈夫、安倍首相，並讚頌了他的卓越成就」。圖片中，川普和梅蘭尼婭夫人微笑著做出豎大拇指的姿勢，昭恵女士站在他們之間。

矢板明夫再指，據媒體報導，安倍夫人向川普轉達了石破茂首相想和川普見面的想法，川普總統也透過安倍夫人轉交，送給石破首相的紀念品和書籍。雖然沒有確定川普和石破見面的具體日程，但對日本來說，這一次民間外交明顯是成功的。

接著，矢板明夫提到，對於這一次安倍夫人的訪美，日本的外相岩屋毅表示「安倍夫人雖然是民間人，但她是『非凡的民間人』，她與日本和美國之間擁有非常重要的個人關係，重溫舊情是一件非常令人欣慰的事情，我認為這應該受到歡迎」。

矢板明夫說，值得注意的是，川普在和安倍夫人共進晚餐的同一天，發表了任命企業家喬治格拉斯為美國駐日大使的人事安排，格拉斯是川普的重要支持者之一，曾經擔任駐葡萄牙大使，同時，他也是著名的對中強硬派。

矢板明夫再說，喬治格拉斯在葡萄牙大使在任期間的2020年，曾經痛批葡萄牙政府積極從中國吸引投資的作法，聲稱「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」，曾因此引發外交摩擦。有日本媒體分析，格拉斯就任駐日大使後、可能會強烈要求日本與中國脫鉤。

最後，矢板明夫強調，川普當選之後，在見到石破茂首相之前、先和安倍昭惠夫人共進晚餐、又任命對中強硬派擔任日本大使的做法，似乎是在強烈督促有親中傾向的石破茂必須要回到積極抗中的「安倍路線」上來。

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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