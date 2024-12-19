網紅甜點店驚爆惡性倒閉！老闆夫妻人間蒸發　IG無預警關閉

記者游瓊華／台中報導

在IG上擁有17萬粉絲的知名甜點品牌lun_dessert(工典甜點)驚傳無預警倒閉，不僅上游包材業者出貨後收不到貨款，向該店訂蛋糕的消費者也聯繫不上店家，消費者怒向消保官投訴。不過凌晨突然有人PO文，指老闆兩夫妻可能輕生的訊息，但《ETtoday新聞雲》記者向轄區消防警方查詢，都未接到相關報案紀錄。

▲工典甜點在台中有一實體門市，但如今大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）



詭異的是，該店的官方IG，突然在今天(19日)上午9點後無預警關閉，真相如何尚待釐清。

▲網傳店家負責人是兩夫妻，傳出輕生訊息，但警消未接獲通報，且官方IG上午無預警關閉，更讓人覺得詭異。（圖／翻攝官方IG）



工典甜點的紙盒包裝廠商17日在社群網站Threads上控訴，先前為了保障合作客戶的收益，才會在款項未結清的狀況下，將製作好的紙盒包裝交出去，不料工典甜點卻拖欠款項，從17號開始失聯，後來才得知店家16號就無開門營業，砲轟「自己給對方的信任蕩然無存，店家一而再再而三的拖延、欺騙」。

工典甜點除了網路商場之外，另在台中有一實體門市，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪發現大門深鎖；此外，19日凌晨，有店家貼出文章，指出工典甜點夫妻已經輕生，但此一消息尚未經警、消證實。

更詭異的是，有17萬粉絲的官方IG也在今天上午無預警關閉，兩夫妻宛如人間蒸發，真相如何，恐怕有待店家出面說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995