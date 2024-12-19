　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅甜點店驚爆惡性倒閉！老闆夫妻人間蒸發　IG無預警關閉

記者游瓊華／台中報導

在IG上擁有17萬粉絲的知名甜點品牌lun_dessert(工典甜點)驚傳無預警倒閉，不僅上游包材業者出貨後收不到貨款，向該店訂蛋糕的消費者也聯繫不上店家，消費者怒向消保官投訴。不過凌晨突然有人PO文，指老闆兩夫妻可能輕生的訊息，但《ETtoday新聞雲》記者向轄區消防警方查詢，都未接到相關報案紀錄。

▲工典甜點。（圖／記者白珈陽攝）

▲工典甜點在台中有一實體門市，但如今大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）

詭異的是，該店的官方IG，突然在今天(19日)上午9點後無預警關閉，真相如何尚待釐清。

▲網紅甜點店驚爆惡性倒閉！負責人夫妻傳輕生，IG上午無預警關閉。（圖／翻攝官方IG）

▲網傳店家負責人是兩夫妻，傳出輕生訊息，但警消未接獲通報，且官方IG上午無預警關閉，更讓人覺得詭異。（圖／翻攝官方IG）

工典甜點的紙盒包裝廠商17日在社群網站Threads上控訴，先前為了保障合作客戶的收益，才會在款項未結清的狀況下，將製作好的紙盒包裝交出去，不料工典甜點卻拖欠款項，從17號開始失聯，後來才得知店家16號就無開門營業，砲轟「自己給對方的信任蕩然無存，店家一而再再而三的拖延、欺騙」。

工典甜點除了網路商場之外，另在台中有一實體門市，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪發現大門深鎖；此外，19日凌晨，有店家貼出文章，指出工典甜點夫妻已經輕生，但此一消息尚未經警、消證實。

更詭異的是，有17萬粉絲的官方IG也在今天上午無預警關閉，兩夫妻宛如人間蒸發，真相如何，恐怕有待店家出面說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團首登台
東京都心、大阪下初雪！　日本迎超低溫
劉詩詩最賺公司起底！創辦人吳奇隆…上市3年「蒸發294億」
國光女神「日常一NG舉動」私處腫成熱狗堡！醫生搖頭：要切開
LIVE／網紅甜點店老闆夫妻輕生亡！穎樂回應黃小柔點名　全台
40歲↓「平均存款數字」曝！　一票驚：低到扯
周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉惱羞「妳都看完了」！下場慘曝
台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

偽造勞健保文件承攬聯醫清潔業務　女負責人被抓包下場慘

女駕駛酒後嘔吐路邊休息　警剛勸完「她酒駕30公分」慘了

又是穩賺不賠！彰化男30天匯款19次面交3次　241萬積蓄遭騙光　

無照密醫看牙竟手摸美女胸...噁喊：妳很漂亮　判刑8月定讞

鄭文燦備「戰書」出庭不認罪　轟檢調利用談判籌碼「捨小抓大」

台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...還有4把槍　震驚黑白兩道

快訊／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／5億高中生假配偶不畏11度低溫　仍穿短袖戰袍出庭上訴

台中剛出生男嬰遭父虐打！夫妻倆找鄰居打電動　獨留兒傷重不治

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

偽造勞健保文件承攬聯醫清潔業務　女負責人被抓包下場慘

女駕駛酒後嘔吐路邊休息　警剛勸完「她酒駕30公分」慘了

又是穩賺不賠！彰化男30天匯款19次面交3次　241萬積蓄遭騙光　

無照密醫看牙竟手摸美女胸...噁喊：妳很漂亮　判刑8月定讞

鄭文燦備「戰書」出庭不認罪　轟檢調利用談判籌碼「捨小抓大」

台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...還有4把槍　震驚黑白兩道

快訊／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／5億高中生假配偶不畏11度低溫　仍穿短袖戰袍出庭上訴

台中剛出生男嬰遭父虐打！夫妻倆找鄰居打電動　獨留兒傷重不治

南港土地現值上調5.89%全市最高　101大樓稱霸12年全國地王

樂天桃猿布局教練團　持續尋找合適打教

《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團Kep1er首登台「興奮喊話粉絲」

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

社會熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

即／女兒開車國道自撞起火！　後座媽重傷不治

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

國中妹校園活春宮網友　涼亭5分鐘換到廁所

快訊／女駕車「國道擦撞護欄」起火　1人命危

相約談判遭砍！文大生：一見面就砍我

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

涉外流總統行程　維安警官遭收押

醒吾男大生砍文大生！驚悚畫面全被拍

即／2線3警官洩總統私密行程　保六總隊火速停職

更多熱門

相關新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

知名甜點商家「工典甜點」在IG上擁有超過17萬粉絲，日前被踢爆拖欠包裝廠商款項、多名消費者苦等好幾月拿不到蛋糕，疑似惡性倒閉，今(19日)上午最新消息傳出，老闆夫妻檔許姓男子、李姓女子在桃園已經身亡。

斗六圓環自撞！休旅車飛越水泥護欄卡人行道

斗六圓環自撞！休旅車飛越水泥護欄卡人行道

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

當機？網怨FB突遭停權　IG也遭殃

當機？網怨FB突遭停權　IG也遭殃

快訊／合歡山凌晨下冰霰！草地雪白一片

快訊／合歡山凌晨下冰霰！草地雪白一片

關鍵字：

工典甜點lun_dessertIG輕生影音倒閉

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面