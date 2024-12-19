　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在北高雄路竹一甲地區魚市擺攤的楊姓女魚販（64歲），從2年開始向認識的顧客、友人聲稱自己在漁會有熟識的高層，可以享有「優惠存款」，聲稱只要存入10萬8000元，每個月就有1萬元的利息，吸引許多人紛紛把錢拿出來交給楊女「存款」，2年多來有數十人參參「投資」，金額破億，結果楊女卻在9月底神隱，人間蒸發。被害人報警提告後，湖內分局17日循線在屏東將楊女拘提到案，她身上僅剩1萬元，檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准。

▲▼神鬼女魚販 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼神鬼女魚販（紅衣者）高利吸金上億，被警方拘提到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼神鬼女魚販 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，楊女是在路竹區一甲菜市場賣魚，被害人大多是楊女的顧客和朋友，大約2年多前，楊女宣稱她認識漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」，每個月利息就有1萬元，後來不少人「呷好逗相報」，有數十人紛紛拿錢給楊女去存款。

但楊女在今年9月底開始失聯神隱，人間蒸發，也不再到魚市擺攤，被害人跑到漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

▲▼神鬼女魚販 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署檢察官接獲警方呈報後指揮偵辦，湖內警分局專案小組過濾楊女過往的交友網絡，並調閱近百支的監視器影像比對後，獲悉楊嫌竟藏匿在屏東市大武路一帶，經專案小組全天候的跟監與埋伏，終於在17日將楊嫌拘捕到案，唯楊嫌身上僅剩現金1萬元，全案移請橋頭地檢署複訊後聲請羈押獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團發威　他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆
快訊／救出6人！　仍有13人待援
快訊／全聯倉儲惡火　空拍畫面曝！他淡定滑手機
快訊／全聯倉儲大火！　救援畫面曝
AV女神小宵虎南來台送醫！　活動中斷道歉了
快訊／救出3人！1員工跳樓命危　仍有16人受困
快訊／全聯台中倉儲大火　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

快訊／全聯倉儲惡火空拍畫面曝！14人困頂樓待援　他淡定滑手機

不斷更新／全聯倉儲大火19人受困！1男跳樓逃生命危　警消救出6人

救援畫面曝！全聯大火燒不停　人員躲困倉儲陽台、頂樓待援

獨／學霸陽光男考上警官竟變內鬼　總統維安車隊動線全外洩

快訊／台中全聯倉儲大火！1員工跳樓逃生命危送醫　仍有16人受困

前輪幾乎沒胎紋！高雄男大生自摔人車滑對向　聯結車迎面輾斃他

快訊／台中倉儲大火「巨量黑煙猛竄」傳20人受困　全聯回應了

2線2警官涉洩總統私密行程遭收押　原因曝光：還有共犯恐患證

快訊／台中全聯倉儲大火疑「20多人受困」！1人命危送醫搶救

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

快訊／全聯倉儲惡火空拍畫面曝！14人困頂樓待援　他淡定滑手機

不斷更新／全聯倉儲大火19人受困！1男跳樓逃生命危　警消救出6人

救援畫面曝！全聯大火燒不停　人員躲困倉儲陽台、頂樓待援

獨／學霸陽光男考上警官竟變內鬼　總統維安車隊動線全外洩

快訊／台中全聯倉儲大火！1員工跳樓逃生命危送醫　仍有16人受困

前輪幾乎沒胎紋！高雄男大生自摔人車滑對向　聯結車迎面輾斃他

快訊／台中倉儲大火「巨量黑煙猛竄」傳20人受困　全聯回應了

2線2警官涉洩總統私密行程遭收押　原因曝光：還有共犯恐患證

快訊／台中全聯倉儲大火疑「20多人受困」！1人命危送醫搶救

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼大膽鑲鑽　淡紫色首發　

第三屆「新竹AIoT加速器」頒創新卓越獎　青創ｘ企業合作實證創雙贏

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

台女星斜槓YTR「賺得比通告費多」！點閱數超火 認：案子比演藝工作多

日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

川普力推的神藥！瘧疾藥治療新冠研究疑點多　國際期刊撤稿

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

台中男嬰遭父虐打！夫妻倆外出獨留兒傷重不治

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

死亡車禍！18歲大學生慘遭聯結車輾斃

即／女兒開車國道自撞起火！　後座媽重傷不治

國中妹校園活春宮網友　涼亭5分鐘換到廁所

快訊／鄭文燦出庭爆瘦：可見我有多委屈

即／台中全聯倉儲大火！1員工跳樓逃生命危送醫

更多熱門

相關新聞

即／涉貪案「起訴倒數」！北檢今再提訊柯文哲

即／涉貪案「起訴倒數」！北檢今再提訊柯文哲

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案，經過半年多的調查後，已經開始著手撰寫結案書類，全案預計將在12月下旬偵結起訴。台北地檢署今(19日)再次提訊柯文哲，釐清相關案情。

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

吸金上億搞失聯！高雄神鬼女魚販收押禁見

吸金上億搞失聯！高雄神鬼女魚販收押禁見

斗六圓環自撞！休旅車飛越水泥護欄卡人行道

斗六圓環自撞！休旅車飛越水泥護欄卡人行道

關鍵字：

高利吸金上億1萬神鬼女魚販長相影音

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面