高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在北高雄路竹一甲地區魚市擺攤的楊姓女魚販（64歲），從2年開始向認識的顧客、友人聲稱自己在漁會有熟識的高層，可以享有「優惠存款」，聲稱只要存入10萬8000元，每個月就有1萬元的利息，吸引許多人紛紛把錢拿出來交給楊女「存款」，2年多來有數十人參參「投資」，金額破億，結果楊女卻在9月底神隱，人間蒸發。被害人報警提告後，湖內分局17日循線在屏東將楊女拘提到案，她身上僅剩1萬元，檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准。

▲▼神鬼女魚販（紅衣者）高利吸金上億，被警方拘提到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，楊女是在路竹區一甲菜市場賣魚，被害人大多是楊女的顧客和朋友，大約2年多前，楊女宣稱她認識漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」，每個月利息就有1萬元，後來不少人「呷好逗相報」，有數十人紛紛拿錢給楊女去存款。

但楊女在今年9月底開始失聯神隱，人間蒸發，也不再到魚市擺攤，被害人跑到漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

橋頭地檢署檢察官接獲警方呈報後指揮偵辦，湖內警分局專案小組過濾楊女過往的交友網絡，並調閱近百支的監視器影像比對後，獲悉楊嫌竟藏匿在屏東市大武路一帶，經專案小組全天候的跟監與埋伏，終於在17日將楊嫌拘捕到案，唯楊嫌身上僅剩現金1萬元，全案移請橋頭地檢署複訊後聲請羈押獲准。