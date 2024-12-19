澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

記者陳洋／澎湖報導

為驗證部隊戰時指揮管制及立即備（應）戰能力，澎防部昨（18）日晚間22時執行「12月份鎮疆操演」夜間實彈射擊訓練。在作戰區指揮中心發布狀況誘導下，戰鬥隊依序完成彈藥檢整、機動及射擊準備，於接獲命令後，在相關部隊支援下，依敵情狀況實施接戰，充分展現鎮疆部隊平日勤訓精練成果及夜視作戰能力。

▲操演前實施彈藥整補檢查。（圖／澎防部提供）

入夜前，參演官兵們不畏寒風凜冽及強烈季風，憑藉微弱光源專注執行各式武器、彈藥整補及車輛檢整作業，以確保任務過程安全無虞。緊接著，各式戰、甲車進入戰術位置，依據狀況誘導及命令下達實施射擊，並在砲兵部隊火力支援下，掩護打擊部隊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各任務部隊在操演海域迸出熾盛火光，寒風夜裡中異常震撼。

▲M60A3戰車砲、各式機槍射擊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥。（圖／澎防部提供）

指揮官郭中將強調，夜間實彈射擊的目的，在於訓練部隊夜間行動、指揮及協同作戰的能力，達到全時立即備（應）戰的要求與目標，尤其面對敵人的威脅與日俱增之際，全體官兵均應提高警覺，保持常態戒備及立即應變，才能展現國軍戰力韌性，提升整體防衛實力，為屏障臺海安全提供最堅實最有力的保障。