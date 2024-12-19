　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

記者陳洋／澎湖報導

為驗證部隊戰時指揮管制及立即備（應）戰能力，澎防部昨（18）日晚間22時執行「12月份鎮疆操演」夜間實彈射擊訓練。在作戰區指揮中心發布狀況誘導下，戰鬥隊依序完成彈藥檢整、機動及射擊準備，於接獲命令後，在相關部隊支援下，依敵情狀況實施接戰，充分展現鎮疆部隊平日勤訓精練成果及夜視作戰能力。

▲▼ 澎防部執行12月份鎮疆操演夜間射擊訓練。（圖／記者陳韋男攝）

▲操演前實施彈藥整補檢查。（圖／澎防部提供）

入夜前，參演官兵們不畏寒風凜冽及強烈季風，憑藉微弱光源專注執行各式武器、彈藥整補及車輛檢整作業，以確保任務過程安全無虞。緊接著，各式戰、甲車進入戰術位置，依據狀況誘導及命令下達實施射擊，並在砲兵部隊火力支援下，掩護打擊部隊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各任務部隊在操演海域迸出熾盛火光，寒風夜裡中異常震撼。

▲▼ 澎防部執行12月份鎮疆操演夜間射擊訓練。（圖／記者陳韋男攝）

▲M60A3戰車砲、各式機槍射擊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥。（圖／澎防部提供）

指揮官郭中將強調，夜間實彈射擊的目的，在於訓練部隊夜間行動、指揮及協同作戰的能力，達到全時立即備（應）戰的要求與目標，尤其面對敵人的威脅與日俱增之際，全體官兵均應提高警覺，保持常態戒備及立即應變，才能展現國軍戰力韌性，提升整體防衛實力，為屏障臺海安全提供最堅實最有力的保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團首登台
東京都心、大阪下初雪！　日本迎超低溫
劉詩詩最賺公司起底！創辦人吳奇隆…上市3年「蒸發294億」
國光女神「日常一NG舉動」私處腫成熱狗堡！醫生搖頭：要切開
LIVE／網紅甜點店老闆夫妻輕生亡！穎樂回應黃小柔點名　全台
40歲↓「平均存款數字」曝！　一票驚：低到扯
周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉惱羞「妳都看完了」！下場慘曝
台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

2025埊龍潮福聚！元旦千人健走活動　即日起報名

冬至到健康吃湯圓　屏東衛生局推「3減糖+1增纖」小撇步

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

2025埊龍潮福聚！元旦千人健走活動　即日起報名

冬至到健康吃湯圓　屏東衛生局推「3減糖+1增纖」小撇步

百萬幹細胞治療打水漂！調查官當牽線人被檢舉　3人遭起訴

大咖女星遭爆「假面甜心」翻工作人員白眼！許聖梅曝3線索：演藝歌三棲

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

南港土地現值上調5.89%全市最高　101大樓稱霸12年全國地王

樂天桃猿布局教練團　持續尋找合適打教

《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團Kep1er首登台「興奮喊話粉絲」

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

台南市交通局公告騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

桃園智慧農業防災平台　提前警戒防範寒害

更多熱門

相關新聞

明年春節「離島第2波加班機」12／17開賣　釋出1萬個座位

明年春節「離島第2波加班機」12／17開賣　釋出1萬個座位

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今宣布，針對需求較高航線規劃第2波加班機，12月17日下午6時起開放訂位，金門、澎湖航線共有1萬272個座位數。

「台灣LV包」漂流澎湖海域！裡面裝大麻

「台灣LV包」漂流澎湖海域！裡面裝大麻

狂燒45hrs！澎湖垃圾掩埋場火警終於滅了

狂燒45hrs！澎湖垃圾掩埋場火警終於滅了

紅隼8年內射擊1089發2枚故障　中科院：妥善率99.8%

紅隼8年內射擊1089發2枚故障　中科院：妥善率99.8%

澎湖垃圾轉運場大火！清運作業慘癱瘓

澎湖垃圾轉運場大火！清運作業慘癱瘓

關鍵字：

澎湖防衛指揮部操演射擊訓練

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面