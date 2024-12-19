五角大廈：解放軍2030年將擁1000核彈頭　盼2內部問題讓全球喘口氣

▲五角大廈指出，中國的核彈頭數量目前已超過600枚。圖為解放軍火箭軍戰略核武東風-5B飛彈。（圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

美國五角大廈18日發布「涉及中華人民共和國的軍事和安全事態發展」報告，表示中國面臨內部腐敗整肅及經濟挑戰，但其核武庫與軍事能力仍持續快速擴張。目前，中國的核彈頭數量已超過600枚，並計劃於2030年突破1000枚。報告也關注中國軍方的現代化進程，強調解放軍在實現2027年現代化目標所面臨的挑戰，評估對全球安全的影響。

報告指出，截至2024年中期，中國的核彈頭數量已超過600枚，比去年增加100枚，較前年多出200枚。五角大樓預測，到2030年，中國實戰部署的核彈頭數量將突破1000枚，並在2035年前進一步增長。屆時，這些核彈頭可能將被部署在更高的戰備級別。除了數量的提升外，中國也正積極推動核武現代化，致力於建立更多樣化的核武部隊，包括低當量精確打擊飛彈、具多兆噸當量的洲際彈道飛彈系統，提升核威懾的靈活度和深度。

中國在太空領域的發展同樣令人矚目。報告指出，中國正持續發展反衛星飛彈、共軌衛星、電子戰和定向能量系統等一系列被美方稱為「反太空能力」的武器，意圖爭奪太空優勢。此外，中國也迅速提升其遠程作戰能力，目標是成為具備長程空中力量投送的綜合性戰略空軍。目前，中國已擁有超過3150架飛機，其中約2400架為戰機，包含具備核能力的轟-6轟炸機，可為核三軍提供空中支援。

▲中國空軍的轟-6K轟炸機。（圖／VCG）

報告提到，中國與俄羅斯曾在阿拉斯加沿岸進行聯合轟炸機演習，顯示中國正努力拓展海外作戰能力，反映出中國計劃在周邊地區以外投射軍事力量的野心。儘管中國軍事現代化進展迅速，但美方認為，中國軍方的內部反腐行動，加上中國經濟發展滯後，可能干擾中國設定在2027年完成解放軍現代化的目標，為國際帶來戰略緩衝空間。

2023年，中國15名高級軍官及國防工業高層因貪腐指控被解職，顯示解放軍內部治理問題嚴重。美國國防部也指出，中國若非對解放軍作戰效能有所擔憂，不會採取如此嚴厲的反腐措施，顯示內部挑戰可能比外界所見更為嚴重。不過，五角大廈的年度中國軍力報告顯示，中國的核武庫及軍事能力持續提升，而且中國國家主席習近平仍在積極推動讓解放軍在2049年成為「世界一流軍隊」的計畫。

報告強調，美國致力於與中國保持軍事溝通管道，以降低戰略誤判風險。然而，隨著美中競爭日益加劇，如何平衡防範中國軍事威脅與維持穩定的雙邊關係，仍將是未來的重要課題。