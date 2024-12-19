慘遭烏軍無人機炸死！估北韓軍死者「超過100人」　急蓋觀測所反制

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年10月初派遣號稱「暴風軍團」、兵力約達1萬1000人的精銳部隊前往俄羅斯，這些人在接受基本軍事訓練後，便被投入至庫斯克州，準備在前線力抗烏克蘭軍。然而，由於對敵軍無人機的情報並不熟悉，導致北韓軍隊出現大規模死傷，光是戰死者便超過100人，此數據獲得南韓情報機構證實。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓最高情報機構「國家情報院」今（19）日在國會情報委員會上一場非對外公開的懇談會上，透露被派往位於庫斯克州的俄烏戰場、協助俄軍作戰的1萬1000名北韓軍隊，從12月起投入前線作戰至今，戰死者已經超過100人、受傷者則約達1000多人。

南韓國家情報院解釋，「即便交戰次數少，但北韓軍還是屢屢傳出死傷，這是因為這些北韓軍被迫在不熟悉的開闊地帶上作戰，他們如同前線突擊隊，是戰爭的『消耗品』，且他們對於無人機攻擊的應對能力普遍不足。此外，早在開戰之前，在烏克蘭飛彈與無人機攻擊與應對訓練中，就屢傳有北韓軍人因事故而死傷，包括高階軍官。」

南韓國家情報院也透露，目前正高度關注，北韓是否會追加派出支援兵力赴俄作戰。因為先前有跡象顯示，北韓最高領導人金正恩曾親自督導赴俄作戰軍隊的軍事訓練。

根據《自由亞洲電台》（RFA），為了防止北韓軍人因烏克蘭無人機而慘死，俄羅斯決定增設觀測站，協助北韓軍提早掌握軍事情報。