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威懾中國！美參議院通過國防授權法案　編列98億強化台灣安全

▲▼美國國會山莊，美國國會大廈（The US capitol building）。（圖／路透）

▲美國參議院通過2025財年國防授權法案，授權將3億美元（約新台幣98億元）投入台灣安全合作倡議。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦參議院18日通過2025財年國防授權法案（NDAA），為明年度國防預算匡列8950億美元（約新台幣29兆元），並授權將3億美元（約新台幣98億元）投入台灣安全合作倡議，顯示美國對台自我防衛能力的持續支持。相關法案還提高了美軍待遇、促進新興軍事技術應用，並提出多項針對中國的威懾措施，目前法案正等待美國總統拜登簽署成法。

綜合路透社等外媒報導，繼眾議院11日表決通過2025財年國防授權法案後，相關法案18日再獲參議院以85票贊成、14票反對表決通過，而這項法案由總統拜登簽署生效後，將為台灣設立安全合作倡議，授權美國國防部提供最高3億美元，用於台灣的防禦物資及服務，例如反艦飛彈、雷達、海岸防禦、提升無人機能力。

法案還允許美台共同建立軍事創傷照護計劃，並針對與台灣安全合作的其他外國夥伴提供軍援補充，顯示美國深化與台灣的安全夥伴關係，與著裝提升台灣軍事防禦能力。此外，法案要求美國與歐盟及英國定期磋商，以應對包括中國可能對台灣進行海上封鎖或其他軍事行動的情境。

針對解放軍可能封鎖台灣，法案要求美國總統提交相關報告，分析封鎖30天及180天對全球經濟的衝擊，並強調應提早制定應對方案。在更廣泛的印太戰略中，法案也撥款156億美元（約新台幣5089億元）支持太平洋威懾倡議，並追加4.9億美元（約新台幣160億元）給印太司令部，強化與美日韓及其他盟友的合作，確保美國在印太地區維持軍事優勢，並抵禦中國對盟友的威脅。

除了針對台灣的相關條款外，法案還對美軍內部進行了多項改進，包括提升軍事住房與托兒設施、替初級士兵加薪14.5%、其他人員加薪4.5%，並促進人工智慧技術在國防領域的應用。法案的通過標誌著美國對印太安全的高度關注，同時也向中國發出明確的威懾訊號。

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