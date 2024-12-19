歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國　增設產線合作生產晶片

▲英飛凌（Infineon）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

德國半導體業者英飛凌（infineon）、荷蘭半導體業者恩智浦（NXP）及義大利半導體業者義法半導體（ST）近期先後宣佈將加碼投資中國市場，包括增設生產線或與大陸企業合作生產晶片（芯片，下同）。數據顯示，2024年1至10月，大陸半導體出口額達9311.7億元，增長21.4%，有望成為全年出口的重要組成部分。

▲恩智浦半導體（NXP Semiconductors）。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導，從全球半導體產業的格局來看，美國依然是體量最大的，佔據全球市場40%以上的份額。而中國近年來不斷進步，預計今（2024）年將佔據全球市場份額的30%左右。

英飛凌於11月18日與億緯鋰能簽署合作備忘錄（MoU），雙方將共同為汽車市場提供綜合的電池管理系統解決方案。根據合作備忘錄內容顯示，英飛凌將提供整套「芯片解決方案」，包括微控制單元（MCU）、電池均衡和監測IC、電源管理IC、驅動、MOSFET、CAN和傳感器產品等。

億緯鋰能藉由採用此解決方案，在電池管理系統方面將擁有高度的安全性、可靠性以及更加優化的成本，更加準確地監測、保護和優化電動汽車（EV）的電池性能，提升用戶的駕駛體驗和車輛的能效。

荷蘭恩智浦半導體公司與台積電旗下半導體公司世界先進（VIS）合資的VSMC4日在新加坡的300mm晶圓廠破土動工，未來將持打造一條「中國供應鏈」，此外，恩智浦也正研究與台積電旗下華虹電子南京工廠合作的可能性。

至於義法半導體也在11月21日正式宣佈與華虹宏力半導體製造公司建立合作夥伴關係，主要從事40nm微控制器單元（MCU）的代工業務，經核心目標放在中國生產，以維持競爭力。

據悉，義法半導體的40nm技術集成了嵌入式非易失性存儲（eNVM）和高性能模擬設計能力，能滿足汽車、工業和消費電子領域的多樣化需求。