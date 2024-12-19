中國稱台灣為內政　美國務卿布林肯：國際社會反對

▲ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓18日專電

美國國務卿布林肯今天表示，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關。國際社會對此的回應是，「不，這是我們的事。」過去4年，美國成功讓歐洲大西洋地區更加關注台灣。

布林肯（Antony Blinken）即將因美國總統拜登（Joe Biden）在明年1月下台而卸任。他自2021年隨拜登上任，是拜登政府主掌外交事務的舵手。

布林肯近期在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文，回顧拜登政府如何重建美國在全球的領導力。他今天接受該媒體專訪，討論美國面臨的地緣政治挑戰。

對於中國、俄羅斯、伊朗與北韓結盟等趨勢，布林肯說，這些國家考量自身利益與弱點，而形成這樣的發展。其中，中國渴望領導地位。

他說，中國追求領導地位的同時，也必須評估國際社會如何看待它。在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，美國揭露中國是俄羅斯國防工業最大供應者。中國不喜歡這些事實被揭露，因為其宣稱希望促成和平，但實際上，中國是在助長戰爭。

布林肯指出，因應地緣政治挑戰，拜登政府也積極搭建歐洲大西洋地區與印太地區橋梁。北大西洋公約組織（NATO）已有4個印太地區夥伴，包括澳洲、紐西蘭、日本、韓國。他們參與NATO的峰會，並在具體項目展開合作。

布林肯說，美國也讓人們更加重視台灣議題，特別是歐洲大西洋地區，他們更有興趣關注台灣情勢，「自我們上任後，人們對此有了更深入理解，如果因中國的行動導致台灣危機，這將波及全球，沒有人能置身事外」。

他說，全球每天有50%的商業貨櫃流量通過台灣海峽，70%的微晶片在台灣生產。台灣危機將對全球經濟帶來巨大影響，這使得歐洲各國更加積極地對中國表達立場，要求維持台灣海峽的和平與穩定。

布林肯指出，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關，「事實上，國際社會已經做出回應，『不，（台灣）是我們的事』。」

他說，國際社會對俄羅斯侵略烏克蘭的回應，對中國是很明顯的教訓，越來越多國家一致強調維持台海和平的重要性，因為這將深刻影響大家的利益。（編輯：張芷瑄）