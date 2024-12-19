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周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知惱羞「妳都看完了」！下場曝光

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖，下同／杰威爾提供）

記者施怡妏／綜合報導

周杰倫在大巨蛋舉辦《嘉年華世界巡迴演唱會》8日完美落幕，網上仍話題不斷，有網友表示，搶到4張演唱會門票，因為當天有事，每張門票加1萬2千元賣掉，昨日卻接到警方電話，因為違法加價賣票，被人檢舉，且檢舉人還出示錄音檔證明，他傻眼直呼「你好處都吃完才檢舉，這不就是白嫖嗎？」貼文被網友罵翻。

有網友在Dcard發文，「周杰倫演唱會結束後收到檢舉」，自己並非長期從事黃牛行為，幸運搶到4張3880元的演唱會門票，但由於時間不允許參加，加上社團上加價賣票的誘惑太大，「就一張加了12000元，賣給了網路上求票的」，為了避免被檢舉，他選在演唱會當天，於大巨蛋現場面交，也順利完成交易。

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然而，他18日接到警察的電話，因違法加價賣票被檢舉，他十分驚訝，因為面交並沒有金流記錄，難以被檢舉，警察告知是被側錄和錄音檢舉，「真的太扯了，還有這樣的喔？想請教一下這樣也可以當證據嗎？不會有什麼不法的地方嗎？這罰下去超貴欸」。

▲▼周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day3。（圖／杰威爾提供）

原PO承認黃牛行為不對，但對方在看完演唱會後才檢舉，讓他難以接受，「這樣不叫乞丐那什麼才叫乞丐？你好處都吃完才檢舉這不就是白嫖嗎？然後只罰娼不罰嫖？明明一堆人也都買黃牛票，難道你們看完都會去檢舉嗎？」

貼文曝光，網友表示，「犯法的事哪有那麼好賺，乖乖繳罰單吧」、「都知法還犯法，你就乖乖繳學費吧，自己要做黃牛，就該自己承擔這個風險」、「gg了，10到50倍罰款，​沒辦法告她妨害秘密，為了檢舉你不符合無故錄影錄音，而且你們在大巨蛋現場面交是公共場所」、「太好笑了，有那個心想轉售圖利，卻反過來說人家偷錄影音，不是社團裡面加價賣出就是正確的行為，都成年了還不知道什麼事能做不能做，如果沒被抓到是不是僥倖心態呢？」「真希望賣假票詐騙的應該抓一抓」。

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