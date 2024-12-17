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狂搶周杰倫門票！最大黃牛集團幕後3駭客曝　連12強也不放過

▲警方逮捕全台最大黃牛集團劉姓夫妻檔背後的駭客工程師3人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕全台最大黃牛集團劉姓夫妻幕後協力的駭客工程師3人，刑事局隊長張伊君說明案情。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

歌手周杰倫12月5日至8日在台北大巨蛋舉辦首唱演唱會，4場共計15萬張門票在10月23日開賣，上線5分鐘內即搶購一空，刑事局偵九大隊早在開賣前就接獲線報：指稱有黃牛大盤搶票，當天警方搜索拘提劉姓夫妻檔到案，劉男經法院裁定收押禁見。刑事局偵九大隊溯源偵辦清查相關事證後，鎖定該黃牛集團成員14名，包括配合製作搶票程式的駭客工程師3名、劉男黃牛集團的帳房總管1名、付款助手及票務表單助理10名。

根據刑事局調查，劉姓夫妻檔堪稱台灣史上最大的黃牛集團，他們搶票業務量之大，已到了需要聘請10名助理幫忙收票、出票及收款等業務，賣黃牛票儼然成為一家中小企業，讓警方瞠目結舌，粗估劉姓夫妻檔販賣黃牛票最少獲利達千萬元新台幣，透過駭客程式非法搶票數量達千張。

▲▼全台最大黃牛張女。（圖／翻攝臉書）

▲全台最大黃牛張女與家人4年來總計看了42場演唱會。（圖／翻攝臉書）

警方鎖定包含陳男等3名駭客，涉嫌製做搶票程式助劉男與妻子張女搶購熱門演唱會門票。警方調查，陳男（35歲）原擔任銀行員，林男（34歲）本是物流業上班族，賴男（26歲）是大學生，3人共組駭客搶票集團，每幫劉姓夫妻搶到一張熱門演唱會門票，就可獲得5百元到2千元不等報酬，遠比正常上班族薪水多太多，後來3人放棄升學和就業，專心編寫自動化腳本掃票程式，只要輸入購買者相關資料及演唱會開放訂票時間，自動化腳本就會執行搶票，一般民眾靠手動輸入根本遠非其對手。

▲警方逮捕全台最大黃牛集團劉姓夫妻檔背後的駭客工程師3人。（圖／記者張君豪翻攝）

3名駭客協助劉姓夫妻檔搶購熱門演唱會門票，獲利最少在110萬元以上，警方調查，劉姓夫妻檔黃牛集團掃票最兇的演唱會依序為陳奕迅、周杰倫、張惠妹、及五月天等熱門歌手夯團，後來看到台灣棒球隊在世界12強賽大放異彩，也加入搶票轉售牟利。民眾抱怨買不到的周杰倫演唱會門票，他們第一時間就搶得290張，後來根據訂單實際付款購票達60張，每張均加價2-3千元轉賣牟利。

刑事局報請北檢必股檢察官劉倍指揮，向台北地院聲請搜索票獲准，12月10日持拘票搜索票台北、新北、桃園、台中、高雄、宜蘭等地，逮捕犯嫌14人，查扣手機24支、筆電15台、電腦主機10台、平板2台、隨身碟1個、新台幣749800元、歐元90元、日幣10萬元、港幣34100元、印尼盾1,00萬元、身分證件1批、存摺等贓證物，警方訊後依處犯刑法偽造文書、文化創意產業發展法解送台北地檢署複訊，其中陳姓、林姓駭客訊後遭裁定新台幣80交保候傳。

▲警方逮捕全台最大黃牛集團劉姓夫妻檔背後的駭客工程師3人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊成立「打牛小組」，透過數位鑑識技術，掌握黃牛產業鏈運作方式，由黃牛夫妻指揮3名搶票駭客工程師，以大量虛偽資料及搶票程式等方式不正進行搶票，另有助理團協助付款與票務工作，專案小組偵辦過程發現該黃牛集團成員分工精密，清查涉案門票上千張，其商業模式已朝企業化經營，劉姓夫妻也是警方查獲台灣治安史上最大的黃牛集團。

據了解，張女常在臉書打卡分享帶小孩看演唱會心得，光今年就看了多達22場，大多是明星知名度高、且特別難搶的演唱會，韓國明星包括女團(G) I-DLE、aespa、BLACK PINK，以及五月天、張學友、羅志祥、王心凌、伍佰、 動力火車、梁靜茹，還有外國歌手火星人Bruno Mars、紅髮艾德、Coldplay、Taylor swift等等。

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張女被檢方諭令以20萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

且演唱會場地不限台灣，遠至菲律賓、泰國、印尼、澳門都能去，因此張女也時常PO出與家人住高奢五星級飯店、搭商務艙的照片。不僅如此，觀賞位置也是極佳，大部分都帶孩子坐在最貴位置的前三排，與明星的距離相當近，張女還曾經表示「不想站著，所以選了看台座位區」，可見看哪場演唱會她只需要考慮「想不想」，而非「能不能」，不像粉絲需要苦苦搶票、求票，依舊進不去。

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