25歲網美直播完「意外身亡」！友人驚爆：拒絕乾爹遭登門殺害

▲25歲直播主酷萱驚傳意外身亡，網友爆料疑似金主謀殺。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年僅25歲的中國直播主酷萱，憑藉著亮眼外型及高超的遊戲技巧在網路上走紅，然而她在13日晚間卻驚傳過世消息，震驚不少粉絲。對此，酷萱的公司聲明，她當天是因「意外」與世長辭，不過卻也有疑似酷萱的友人爆料，她是因拒絕大金主追求，慘遭殺害。目前確切死因仍無法證實。

根據陸媒《大象新聞》報導，酷萱最後一次直播時間為12月13日，當天下午她還正常直播和粉絲互動，並無異狀，但到晚上7點多卻驚傳離世。消息一出，隨即有一名疑似是酷萱的友人爆料，酷萱的死根本不是意外、而是謀殺，起因是酷萱直播間的一名抖內大金主想要追求她，但被酷萱拒絕，金主透過收到的聖誕禮物得知酷萱地址後，偽裝成外送員登門殺害酷萱。

此說法引發瘋傳後，酷萱的公司雖證實她在當天因「意外」與世長辭，但對於確切死因卻沒有多說，也讓不少網友質疑公司是被金主兇嫌收買後為其洗白，紛紛感嘆「女主播過世率有點高啊」、「榜一殺的也叫意外？」、「主播是高危險職業」、「那叫被殺害，不叫意外」、「殺人犯這都能隱身」。

針對網友說法，酷萱管理員文文則對外發聲，「謝謝大家，大家不要再議論，不要再惡意揣測，祝主播一路走好」。目前酷萱的確切死因仍不明。