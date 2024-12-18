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上海恢復陸客團　交長：放寬政治限制很歡迎「滾動檢討禁團令」

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部長陳世凱赴立法院交通委員會報告，並接受媒體聯訪。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

上海市副市長華源昨日在2024台北上海雙城論壇宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。對此，交通部長陳世凱今日表示，中國大陸放寬政治限制，願意開放來台旅遊相當歡迎，並會滾動檢討禁團令。

立法院交通委員會今日上午安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告，並審查觀光署、中華郵政公司明年度預算，陳世凱列席報告，會前接受媒體聯訪。

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對於上海宣布推動陸客團赴台旅遊，陳世凱表示，交通部和觀光署立場一向都是歡迎陸客來台灣，希望中國方面可以解開政治限制，大陸觀光客可以不受限制來台灣。

陳世凱說，台灣民眾到中國去旅行都非常方便自由，倒是中國民眾因為政治限制，他覺得這樣就可惜了，如果大陸願意開放陸客來台，「我們當然就歡迎他們的客人可以來到台灣，台灣歡迎所有國家的觀光客可以來旅遊。」

媒體問是否解除禁團令，陳世凱表示，禁團令過去其實台灣有一段時間是沒有，在禁團令的部分釋出很多的善意，但可惜的是中國方面一直都沒有解除陸客來台旅遊的限制，也會從對等角度去滾動檢討，交通部都會來做思考跟討論。

交委會召委魯明哲要求陳世凱報告時說明交通部對於上海宣布推動陸客團赴台旅遊的態度，陳世凱重申，交通部和觀光署的態度一向都是歡迎陸客來台，台灣旅客到中國旅行相對沒有限制、自由，顧慮的是民眾出遊安全。

他表示，上海願意釋出善意陸客來台都是歡迎，態度都是一樣的，遺憾的是中國對於陸客團及自由行限制相當多，以致陸客來台人數非常少，願意放寬政治限制讓陸客來台旅遊相當歡迎，台灣做好準備，觀光產業者也做好準備了。

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