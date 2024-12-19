返航推進器突故障！NASA太空人「8天任務變9個月」明年才能回地球



▲波音公司完成首次的「載人飛行測試」，資深太空人魏勒摩爾、蘇妮塔成功飛抵國際太空站，不過由於返航時推進器故障，導致為期8天的太空任務被迫延長，2名太空人恐被迫滯留太空站長達9個月。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

美國航太巨頭波音公司（Boeing）製造的太空船「星際飛機」（Starliner）於今年6月5日成功升空，歷經27小時的飛行，2名太空人順利抵達國際太空站，創下航太歷史上的偉大里程碑，此次太空計畫也爆出意外插曲，由於太空船的推進器出現故障，導致為期8天的太空任務被迫延長，2名太空人恐被迫滯留太空站長達9個月。

綜合《CNN》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）等外媒報導，美國波音公司太空船「星際飛機」在佛羅里達州的「卡納維爾角太空軍基地」（Cape Canaveral Space Force Station）進行試射，並於當地時間6月5日上午10時52分順利升空，而這也是波音公司首次的「載人飛行測試」。

此次計劃由2名NASA退役軍人執行升空任務，分別為61歲的美國海軍上尉魏勒摩爾（Butch Wilmore）及58歲的海軍女軍官蘇妮塔威廉斯（Sunita Williams），事實上他們都是資深太空人，具有相當豐富的飛行經驗，而原先他們預計在外太空停留1個多禮拜後便會返回地球，怎料卻意外受困太空站。

報導指出，太空船「星際飛機」因返航途中推進器故障，加上導航系統失靈，導致2名太空人只能滯留太空站，如今他們已待在外太空6個多月，NASA將於2025年3月下旬發射另一架太空船「SpaceX Crew-10」，屆時魏勒摩爾、蘇妮塔威廉斯就可與Crew-9任務團隊一起回到地球，換句話說2人恐被迫滯留太空站長達9個月。

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