工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

▲工典甜點。（圖／記者白珈陽攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名甜點店「工典甜點」在IG上擁有超過17萬粉絲，然而近日卻爆出拖欠款項、蛋糕做不出來的狀況，不少網友都在網路上，留言透露自己也是受害者，另從社群也可見，目前自救會已有超過500人。不過，今（19日）早卻傳出老闆夫妻檔身亡的消息。

工典甜點的紙盒包裝廠商17日控訴，為了保障合作客戶收益，才會在款項未結清的狀況下，把紙盒包裝交出去，然而工典甜點卻從8月起，未準時每月結清款項，甚至17日開始失聯。

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也有不少網友在社群平台上表示，「訂了3900元的餅乾，有人要一起報警嗎」、「我買了800」、「我也有訂12/21的蛋糕，看來也拿不到了」、「我也是受害者」、「我訂了7500，好想哭」。還有網友透露，「我12/7有收到退款，但我還有一筆明年餅乾的訂單」。

▲社群有超過550位成員。（圖／翻攝自LINE）

此外，還有網友自行組織「工典受害者自救會」，加入LINE社群的成員已超過550人，可知受到影響的民眾不少。

不過，今早最新消息傳出，老闆夫妻檔許姓男子、李姓女子在桃園龍潭區被發現時，已經身亡。

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