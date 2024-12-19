IG夯店「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛

▲工典甜點老闆夫妻雙亡，檢方相驗遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／桃園報導

IG知名甜點店「工典甜點」擁有超過17萬粉絲，但日前卻遭踢爆拖欠包裝廠商款項、消費者付費後苦等幾個月拿不到蛋糕等爭議，未料今(19日)卻傳出，老闆夫妻許男、李女竟於桃園龍潭輕生，被發現時2人均已死亡。今下午檢察官前往殯儀館相驗2人遺體，家屬也悲痛到場，詳細原因尚待進一步釐清。

位於台中市的「工典甜點」是IG夯店，以千層蛋糕為招牌，吸引不少甜點愛好者追隨，未料近日工典甜點卻爭議頻傳，不但遭合作包商踢爆積欠2個月款項，還有大批消費者上網抱怨，數個月前訂購的蛋糕至今仍未收到，經詢問後才被告知「做不出來」，甚至在氣憤要求退款後，業者竟然人間蒸發、不讀不回，懷疑是惡性倒閉。

未料在相關爭議登上新聞版面後，今上午卻傳出老闆夫妻2人於桃園龍潭輕生消息，且被發現時已經明顯死亡。家屬接獲噩耗後不敢置信，今悲痛前往殯儀館處理後事，下午檢察官也到場相驗2人遺體釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼工典甜點位於台中的店面今大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）