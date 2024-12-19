長年好賭回家只為偷錢　兒不想養生病老父…法院准了



▲兒子不想養生病住院的老爸。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

桃園一名男子（阿豪）近日收到爸爸阿國（皆化名）住院的消息。但男子控訴，爸爸長年賭博，也經常不回家，從他出生以來也沒給過生活費，都靠媽媽賺錢養家，爸爸還會偷家中財物，所以他要申請免除扶養義務。

判決書指出，阿豪表示，近日他接獲社會局通知，表示爸爸因病住院，需人協助處理，但爸爸過去長年沈迷簽賭，經常徹夜不歸，從他出生後不曾支付生活費，都靠媽媽外出工作維持家計，爸爸不時竊取家中財物，多次與媽媽發生暴力衝突，後來爸媽離婚，爸爸更是以探視子女為由，到家中偷財物，再婚後也沒給扶養費。

阿豪說，2005年，爸爸音訊全無、不知去向，長期對家庭生活不聞不問，所以他無正當理由盡扶養義務，聲請免除。阿國辯稱，不同意兒子免除扶養義務之請求。

法院調查後發現，阿國因病健康不佳，無任何所得收入，2020、2021、2022年年度之所得給付總額均為0元，名下也無其他財產，確實無謀生能力。

阿國前妻說，前夫在小孩3歲時，就沒有照顧，之前她賣檳榔賺錢，前夫好高騖遠，做生意失敗，去工廠半年就不做了，後來遊手好閒去賭博，靠她工作及娘家的親人接濟，後來就離婚，他都沒關心小孩或照顧，都是靠她養大小孩。

法官認為，阿國是爸爸，在阿豪成年前依法負有扶養義務，然阿國自小孩年幼時起，未盡扶養義務，均賴妻子獨力扶養照顧阿豪，可認阿國過往無論於主觀及客觀上，均有疏於照顧、扶養阿豪的情事，且情節重大，請求免除其對阿國的扶養義務，洵屬有據，應予准許。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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