南投基督教醫院新建大樓動土　彰基投逾50億元打造估2028年完工

▲南投基督教醫院新建醫療大樓定基動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院投資50餘億元新建醫療大樓，17日正式動土，預計2028年完工；南投縣長許淑華指出，南基新建醫療大樓將至少連虧12年，感佩彰基醫療體系以強大後盾支持，未來將提供縣民准醫學中心的優質醫療服務，是全體南投人的一大福音。

昨天的南基新院大樓定基感恩禮拜，依序奏樂宣召、聖詩、祈禱、聖經、讚美、證道、祈禱、頌榮、祝禱、殿樂、宣言，再由彰基財團法人董事長兵政隆、彰基總院長陳穆寬、縣長許淑華、縣議會議長何勝豐、南投地檢署檢察長黃冠元等貴賓，共同執鏟完成定基動土大典；縣議員林儒暘、林友友，南投市長張嘉哲也都到場見證。

陳穆寬說，新南基的基地是現有南基醫院的10倍、達2650坪，為地上12層、地下4層的醫療大樓，不僅將成為南投新地標，更會擁有多達1萬8526坪的可使用樓地板面積，在病床數維持150床的前提下，大幅增設加護病房30床、呼吸照護40床、混成式手術房12間、產房2間，可滿足重症、急症、難症治療的需求。

南基醫院院長張尚文指出，雖南投縣因受限法規而無法蓋一座醫學中心，但南投基督教醫院新建醫療大樓將會提供準醫學中心等級的醫療服務，投資經費規劃為50到55億，加上全縣人口比較稀疏，一般民衆也無法負擔高額的醫療費，預計新院建成啟用後，大概會賠錢12到14年。

張尚文表示，賺不賺錢不是彰基和南基的初衷或目標，重點是南基醫護團隊想帶給縣民最好、最優質的醫療服務；陳穆寬也強調，新南基的醫師團隊、醫療設備等，不僅要以不輸醫學中心的好品質讓「富人看得起」，更要以低於彰基總院只有23%左右的自費比，讓「窮人也看得起」。

許淑華說，特別感謝前縣長林明溱重視，並積極努力提升縣民的就醫權利，更落實以縣府團隊全力協助彰基，進一步促成南基新院的興建計畫，並感謝彰基法人和彰基醫療體系的用心，期待新南基未來可為縣民提供更好的醫療服務，達到醫療平權的目標。