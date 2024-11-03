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400年磨一劍　台南首家衛星電視大樓動土開啟新紀元

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違400年，台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午9時30分在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月、市議員陳怡珍、周麗津、陳秋萍、民政局長姜淋煌等人持金鏟動土，預計在2026年第四季落成啟用，為台南400開創衛星電視新紀元。

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

深耕台南17年的富立媒體集團，秉持社會道德與責任，一步一腳印樹立全台衛星台的榜樣，先前遭有心人士惡意中傷也不攻自破。在後疫情時代更是逆勢成長，傲視表現亮眼。

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

李安忠表示，一路走來都是憑著良心經營事業，無論是在保健食品或是美容保養品的發展上，更是設立研發中心，凡是皆親力親為與生技博士、醫藥教授等專業人士，經過層層把關後上市。特別是在美容保養品的研發中心，更是特聘在業界上有『國際美容顧問』之稱的管明月總經理親手操刀研發，因為視每位消費者都是自己親人，所以都會嚴選優質的商品，17年來感謝鐵粉們一路支持，讓公司能不斷茁壯而永續經營，這可能也是上天給予的使命，讓自己有義務也有責任陪著電視前的觀眾朋友一路走下去。

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

李安忠說，此次電視大樓選址是由台江代天府排行第四的朱府千歲指點說，電視台該搬遷擴大經營了，地點也都選好了，只要向安南區方向尋找即可，幾天後特地騎著機車沿路尋找，繞到安和路四段時不經意拐進巷子，發現這塊風水寶地與夢境裡的景象一模一樣，有如神助般很快找到地主簽約購入，所有的進展都非常順利，這或許是平時積德行善能得到神明護佑。

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

李安忠表示，富立新大樓新址於古台江內海的中心，即為北外環道之台江出口下，僅連台南南科科技重鎮，北為古代「倒風內海」遺跡西為鄭成功登陸的北汕尾島鹿耳門、天后宮、聖母廟、四草大眾廟、台江國家公園，可眺望當年荷蘭人所建的熱蘭遮城(安平古堡)，往東走10分鐘內可到台灣歷史博物館、台江文化中心，都是紀念台江內海歷史的文化場所，往市區幾分鐘即到赤崁樓周邊古蹟、安平老街，可謂是四通八達的一塊風水寶地。

▲台南首家斥資近3億元興建的衛星電視大樓，3日上午在古台江內海中心舉行動土典禮，台南長黃偉哲、富立集團董事長李安忠、總經理管明月等人持金鏟動土。（圖／記者林東良攝，下同）

富立衛星電視台為台南首家政府立案的衛星廣播電視台，跨足媒體、長照娛樂、生物科技照護等多元化經營，期望結合醫療體系透過媒體傳播的力量落實老人居家照護及傳遞正確的醫療保健知識，在國內致力提昇生活文化，擔任政府與全國民眾的溝通橋梁，善盡媒體企業責任，並前瞻古台江港灣包容多元文化接軌國際的海洋精神。

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