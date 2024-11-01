白委指雙和醫院升格醫學中心不合規　批薛瑞元圖利「立刻收押禁見」

▲民眾黨立委陳昭姿質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告並備質詢。白委陳昭姿質詢時質疑，雙和醫院成為醫學中心，這究竟誰授意？前衛福部長薛瑞元此舉圖利自己的學校，算不算圖利罪？事證明確、破壞遊戲規則，應該立刻收押禁見，「這確實發生，你也不用說明了。」

陳昭姿質詢時表示，今年初公布醫院評鑑結果，台北慈濟、雙和醫院、台大新竹分院三家醫院升級為醫學中心，這對分級醫療是好事嗎？然而，根據醫療網計畫，台灣應該是每兩百萬人口一家醫療中心。從新竹移入人口判斷，台大新竹分院升格合情合理，但北北基隆跟宜蘭總人口數下降，卻有十家醫療中心，衛福部根本帶頭破壞分級醫療制度，監察院也通過糾正，這是誰的決策？

卓榮泰回應，這是評鑑小組共同決定，未來衛福部會建立相關改革機制，讓評鑑基準可能更精確。

陳昭姿指出，薛瑞元、陳時中跟王必勝都來自同一所學校，早在評鑑公布前醫界就盛傳萬芳醫院會降為準醫學中心、被台北慈濟取代，意外的是雙和醫院成為醫學中心，這究竟誰授意？薛瑞元圖利自己的學校算不算圖利罪？事證明確、破壞遊戲規則，應該立刻收押禁見，這確實發生，你也不用說明了。

衛福部長邱泰源回應，這今年才開始施行，會去統計民眾就醫狀況以及對財務衝擊。卓榮泰則指出，未來衛福部評鑑時，務必視外界意見重新調整，衛福部已經有改革小組並提高標準，回歸專業才更有公信力。

陳昭姿也表示，謝謝院長的承諾，醫界對這個決定憂心忡忡，半數醫學中心都在雙北，區域正義何在？有考慮過民眾就醫負擔的衝擊？衛福部有考慮過嗎？衛福部說新北增加兩家醫療中心、推估健保醫療中心支持約1億6千萬點、對財務健保影響很低。自己覺得非常誇張，原來這對衛福部是小錢？如此信口開河，卻還跟醫界說努力讓點值提升到0.95，誰能接受？

對此，卓榮泰也嚴肅表示，衛福部這種講法應該重新思考，考量的不應該只是金額支出多少，而是制度改變後，民眾是否能有好的醫療服務、能否提升醫療水準。