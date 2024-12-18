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遭指用折扣碼抽佣！陳智菡：檢察官若有錯誤認知　是「入人於罪」

▲▼許甫 陳智菡 民眾黨 副秘書長 民眾黨立院黨團主任。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳智菡、許甫。（資料圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，外傳「戰狼小姐姐」立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、「學姐」民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因涉違反《政治獻金法》轉列被告。陳智菡18日批評，政治獻金跟木可競選小物完全不同，檢察官若有錯誤理解，就是在「入人於罪」，且是非常嚴重的擾民行為。

外傳調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤等，因此可能從證人轉列被告偵辦？陳智菡18日於立院受訪時表示，昨天很多黨公職同仁非常配合檢調把相關事情釐清，但也親身經歷了什麼叫「黨檢媒一體」。

陳智菡提及，檢察官在裡面告訴她，出去後別對外說偵查內容，「可是很快的，不用等到下週週刊出刊，隔天就有媒體配合放話，而且刻意導引去做風向，說我們可能有違法。」但昨天已說明非常清楚，不管是調查局或北檢，針對很多基礎事實都搞混了。

陳智菡指出，要澄清很重要的事情是「政治獻金歸政治獻金、木可小物歸木可小物」，競選期間推出的競選小物，有一部分是進入政治獻金，後期推出木可競選小物純粹是商業販售行為，並非政治獻金，這若沒辦法釐清的話，很多事情就會混淆。

陳智菡說，昨天在調查局時，調查官詢問最後有無需要補充，自己很明確的說，這基本事實必須釐清，政治獻金跟木可競選小物是不一樣的概念，若不把這件事釐清，其實就是在入人於罪，而且是非常嚴重擾民的行為，等於所有合法行為，都會被理解成是非法行為。

「我很沉痛告訴調查官，現在種種做法不但脫離實務，且刻意入人於罪、誣陷了一個好人，我說的就是柯文哲。」陳智菡強調，柯文哲在這一系列陷害中，自己昨天已感同身受，經過一整天調查局到北檢的連續訊問，問的問題幾乎都是一樣的，不停在迴旋、重複、挖坑，然後把一樣的概念偷換、置換後，設下非常多陷阱。

陳智菡重申，「政治獻金歸政治獻金、木可公司販賣的競選小物歸競選小物」，競選小物本身就是商業行為、販賣行為，不等同於政治獻金，若說販賣小物就是侵佔政治獻金，這完全是錯誤理解，如果檢察官有這樣錯誤理解，就不難去想像現在為什麼有這麼多恐龍法官，跟實務完全脫節，用想像、虛構事實，片面理解資訊來入人於罪，這些都必須要適可而止。

▲▼許甫 陳智菡 民眾黨 副秘書長 民眾黨立院黨團主任。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體追問，是否代表從「折扣碼」拿到抽佣部分是從木可公司給予？陳智菡說，黨檢媒一體，現在馬上看到各種爆料，所以就直接把事情說清楚，檢察官昨天要求偵查不公開，結果馬上就有媒體寫出來，還寫出錯誤訊息，「昨天偵訊內容確實提到木可公司，幾位同仁、包含我自己有一些勞務報酬，可是他們一直要把勞務報酬說是『帶貨』、『折扣碼』、『抽佣』，我也明確告訴調查官與檢察官，這完全就不是什麼『抽佣』。」

陳智菡表示，木可12月底推出的競選小物，並不是政治獻金，而是販賣競選小物行為，當時打總統大選希望幫忙提高候選人支持度、好感度、曝光度，所以幫忙宣傳這些競選小物，木可公司告知會提供「折扣碼」，但「折扣碼」只是要告訴粉絲「若想買柯文哲相關商品可打折」。

陳智菡提及，當時得到的訊息就是「第一，我們可以提高宣傳，提高候選人支持度與曝光度；第二，拿到折扣碼就可以打折」，而自己覺得就回饋給支持者，讓支持者買到小物還可以打折。「第三，檢察官、調查官一直說有『抽佣』，但哪裡有『抽佣』？第一，有業績嗎？我從頭到尾不曾得到木可告知『今天業績很高，所以要給等值退佣』。」

陳智菡指出，木可確實有給予「勞務報酬」，例如幫忙宣傳或出席活動，所以會給一些勞務報酬金額，但這根本不是所謂「抽佣」或「網紅帶貨」，況且她也不是網紅，「請問調查官、檢察官，你們有看到任何的證據指出，我們有因為這些業績，而得到這些經費嗎？沒有，上面清楚寫的就是『勞務報酬』，那為什麼要刻意入人於罪？」

最後，陳智菡質疑，當事人已經告知這是「勞務報酬」，難道現在台灣的法令是，民眾黨的人從事勞務得到薪水、費用都不行或不合法，所以都要抓去關嗎？是要這樣恐嚇大家嗎？「我是不會接受這樣恐嚇的。」

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