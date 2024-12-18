議事錄指「被擋門外的」綠委缺席、白委請假　綠營痛批睜眼說瞎話

▲內政委員會藍綠立委互嗆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將綠委、白委、官員及媒體擋在門外，僅花3分鐘便宣布初審通過。而今（18日）內政委員會議事錄指綠委缺席、白委請假。綠營痛批議事錄無效，並佔領內政委員會主席台。綠委蘇巧慧表示，自己不會確認這種違法的議事錄。黃捷也痛批，民進黨立委被人牆擋在外面、被迫無法簽到，「現在謊稱我們沒出席？睜眼說瞎話！」

今內政委員會議事錄指16日被擋在門外的綠委缺席、白委請假，引爆綠營不滿，佔領內政委員會主席台拒絕確認議事錄，藍委林思銘受訪則表示，「禮拜一的會議了，就翻頁。」藍綠雙方爭執不下。

綠委蘇巧慧直言，週一委員會沒有其他黨委員、沒有行政部門官員、沒有記者、沒有任何人進得去，國民黨還好意思要確認這種無效議事的議事錄？過去立法院開會，各黨派進行議事攻防，但從來沒有一次是把不同黨派立委擋在門外通過自己想過的法案。

蘇巧慧批評，如果國民黨可以用這種反民主的方式通過選罷法，以後立法院院會都由國民黨自己關起門來開就好了，最噁心的是，國民黨召委傅崐萁竟然說「沒有民進黨委員好平和」，去了趟中國，國民黨就把中國人大開會模式搬回台灣，到底誰教的？「退回議事錄！撤回無效會議！」

綠委林宜瑾直言，為了捍衛台灣民主，今天一早再一次趕往扼殺民主程序的內政委員會集結，表達台灣人對威權復辟的憤怒，反對毫無正當性的會議結果。國民黨為了提高罷免門檻，本週一封鎖立法院，不讓反對他們提案的立委參與修法程序，這不只踩到了立院議事紅線，而且根本就是把國家民主體制丟到地上踐踏。

林宜瑾批評，此等行徑，已經是任何透過民主機制當選的民意代表，都無法忍受的暴行，可是至今，藍白立委不但沒有任何一個具備道德勇氣的人，站出來嚴厲譴責，還各個鄉愿地眼看反民主列車將在週五到站。

黃捷也痛批，民進黨立委被人牆擋在外面、被迫無法簽到，「現在謊稱我們沒出席？睜眼說瞎話，國民黨真的把正式會議當玩笑！嚴正抗議會議無效！議事錄應不予確認！」