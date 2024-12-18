黃瀞瑩、陳智菡等4人涉抽佣可能轉被告　王世堅：他們無辜的啦！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，據《聯合報》報導「戰狼小姐姐」立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、「學姐」民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因涉違反《政治獻金法》轉列被告。而最大「柯黑」、綠委王世堅今（18日）受訪時坦言，自己不清楚，「我只針對柯文哲，其他無辜的人我都不評論，他們無辜的啦！」

據《聯合報》報導，調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤等，相關行為涉違反《政治獻金法》，因此可能從證人轉列被告偵辦。

陳智菡重申，「政治獻金歸政治獻金、木可公司販賣的競選小物歸競選小物」，競選小物本身就是商業行為、販賣行為，不等同於政治獻金，若說販賣小物就是侵佔政治獻金，這完全是錯誤理解，如果檢察官有這樣錯誤理解，就不難去想像現在為什麼有這麼多恐龍法官，跟實務完全脫節。

而根據13年前內政部函釋，「政黨、政治團體或擬參選人可以募款餐會或義賣等方式募集政治獻金，該販售之餐券或義賣所得等，即屬政治獻金之收入。」

而王世堅今赴民進黨中常會開會，會前也遇到大批媒體堵訪，有媒體詢問，如何看待吳怡萱等人可能轉被告，王世堅則坦言，自己不清楚，「我只針對柯文哲，其他無辜的人我都不評論，他們無辜的啦！」