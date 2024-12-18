北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

▲北榮工程師偽造加班申請遭抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

百密有一疏！台北榮總核醫部謝姓資訊副工程師，登入他人帳號及密碼，侵入內部差勤系統並偽造3次加班申請單，再擅用主任名義批核送出，醫院稽核抓包其行為告發偵辦。謝男否認稱「應該是有人盜用」，但王姓證人說，自己幾乎不會在上午8點前登員工資訊入口網，直接戳破謝男謊言。士林地檢署偵結，依妨害電腦使用等罪起訴。

起訴指出，謝男從2022年11月23日、30日及12月6日，在核醫部辦公室內電腦，以不詳手段取得核子醫學科王姓主任之員工帳號、密碼，分別填寫並核准3筆加班申請，製造了不實的電磁紀錄。

謝男起初辯稱，其登入紀錄之所以出現在電算室的電腦IP，是因為他使用遠端連線軟體，連接至位於1樓秘書室對面會議室的公用電腦進行操作；至於遭檢舉的加班申請單，他則聲稱「應該是有人盜用我的帳號」。然而，王姓主任出庭作證指出，自己幾乎不會在上午8點前登入系統，此細節與偽造紀錄的時間點完全不符，直接揭穿了謝男的謊言。

然而，北榮的IP分配有固定規定，數字則代表中心樓層位置。檢察官根據證人證述、IP位置等，發現簽核時間都是在上午7點左右，依3次無故輸入他人帳號、密碼及行使偽造準私文書等罪起訴謝男。