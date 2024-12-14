考績59分被解僱！　陸男靠「按主管讚截圖」提告勝訴

記者黃翊婷／綜合報導

主管「按讚」也算加班證明？中國男子小楊（化名）2018年7月間因休假問題，被公司考核該月績效59分，因而遭到解僱，他不滿提告，並出示自己在休假日加班推廣公司業務的截圖，當時主管還按了讚，最終獲得法官認同，公司被認定違法解僱員工，不僅要賠償人民幣3萬2411元，還要給付加班費人民幣1萬8135元。

▲小楊控訴公司違法解僱他。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據陸媒《澎湃新聞》報導，小楊2016年3月與北京某公司簽訂3年的工作合約，2018年7月時他申請休年假，主管以「7月為公司重要時期」為由拒絕，隨後他向北京市社保稽核部門投訴公司繳納社保基數不足等問題，沒想到同年8月，他就被公司以7月績效考核59分解僱。

小楊憤而提告並強調，僅憑1個月的績效考核結果，不能證明他完全無法勝任該工作，公司的行為明顯違法，應該支付賠償金；此外，他曾利用假日協助推廣公司業務，主管還在朋友圈按讚，應該認定為加班。

小楊除了上述證據之外，還出示加班時刻表，內容與按讚截圖基本一致，因此獲得一審法官採信，公司被判處應該支付小楊人民幣3萬2411元（約新台幣14.4萬元）的賠償金，以及人民幣1萬8135元（約新台幣8.1萬元）的加班費。公司方面不滿判決解果，隨即提出上訴。

但二審法官認為，公司提供的「門店服務及績效考核管理辦法」規定不符合現行法規，不應作為公司單方面解除勞動合約的合法依據；此外，公司代理人在一審陳述中，證實沒有對小楊實行過考勤，也沒有提交完整的考勤紀錄，最終認定公司上訴理由不成立，裁定駁回。