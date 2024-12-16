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獨／「深海閻王」遭斷腳筋竟成淫狼　再爆運動中心性侵14歲少女

▲▼ 王毓霖 。（圖／翻攝自Facebook／王毓霖臉書）

▲綽號「深海閻王」的王毓霖曾與朱雪璋相約比武遭設局斷腳筋，孰料又爆出他性侵14歲少女遭起訴。（合成圖／翻攝自Facebook／王毓霖臉書）

記者黃宥寧／台北報導

綽號「深海閻王」的王毓霖，2016年曾與道場負責人朱雪璋相約比武，不料遭設局，慘被砍斷腳筋，2021年又爆出擔任國小柔道教練時，強拉女童坐腿上強吻遭判1年半。去年6月，王在臉書發文聲稱自己遭冤枉，隨後試圖輕生，所幸及時救回。《東森新媒體ETtoday》調查發現，王目前入監服刑，卻又因另涉妨害性自主罪遭起訴。

曾以「深海閻王」之名威震四方的王毓霖，今（16日）上午為妨害性自主案，從北監被提訊到士院，整個人模樣憔悴，身型消瘦，眼神更少了往日的銳利光芒，多了幾分憂鬱與茫然。

據調查，43歲的王毓霖2023年5月20日，與年僅14歲的少女相約北市某間運動中心後性侵得逞。事後少女在社工及其外婆陪同下報案。

偵查時，王坦承透過交友軟體認識少女，也明知對方年紀尚小，而少女說有向王承認自己幾歲，且照片也有穿學校制服照片。

檢警勘驗運動中心監視器發現，2人案發當天下午5時23分進入運動中心，約5時40分離開，而證人表示，曾聽過少女在電話中說要與網友見面，隔天就得知疑遭性侵。

檢警認少女外陰部、胸罩左罩杯內層處等處，檢出一男性體染色體DNA-STR型別，與被告DNA-STR型別相符，故依對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴王；同年6月1日，王在臉書發文聲稱自己遭冤枉，隨後試圖輕生，所幸及時救回。

王毓霖從遭設局砍斷腳筋的受害人身份而惹人同情，如今卻因2021年擔任某國小課後才藝課柔道班教練時，強拉女童在自己雙腿上，再強吻其臉頰、嘴唇，還用手撫摸其臀部，並恐嚇女童不得告訴別人，否則要開揍遭判1年半，如今又涉入另起妨害性自主案淪被告。

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