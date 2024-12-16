士林老舊民宅藏賭場！特警破門攻堅　年輕情侶檔聯手經營慘了

▲北市士林區一對年輕情侶租下老舊民宅地下室，聯手經營德州撲克職業賭場慘遭逮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

從愛侶到共犯！北市士林分局本月13日清晨破獲一處隱身於轄區老舊民宅地下室的德州撲克職業賭場。該賭場由黃姓男子與其女友劉姓女子聯手經營，黃男負責整場運作，劉女兼任荷官，警方蒐證多日突擊，當場查扣大量籌碼及現金。警詢後，依賭博罪移送5人，其餘13名賭客則以社會秩序維護法裁處。

警方接獲線報指出，士林社子巷弄內一處老舊民宅地下室暗藏職業賭場，專營德州撲克賭博。經調查發現，該賭場以籌碼換現金進行交易，並加裝隔音泡綿防止吵雜聲響外洩。警方於13日清晨持搜索票進行突擊，由於地下室安裝多道門鎖，需刑警特勤隊協助破門才得以進入。

▲年輕情侶自以為聰明承租老舊民宅藏賭場仍被一鍋端。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方在賭場內逮捕負責人黃姓男子（26歲）及其劉姓女友（22歲），另有3名負責放風的男子及13名賭客。現場查扣賭桌籌碼3萬餘元、預備籌碼151萬餘元，以及賭客賭資與莊家現金共約5萬元。

年輕人自以為地下室隱密，不料仍難逃警方法眼，警詢後依《刑法》賭博罪將黃男、劉女等5人移送士林地檢署偵辦，其他賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。士林分局強調，將持續掃蕩不法行為，呼籲業者勿心存僥倖，以免自毀前途。