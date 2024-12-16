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台北港氯乙烯外洩！士檢火速追出「印尼船」惹禍　重罰1300萬

▲▼ 毒船 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北港印尼籍船2次外洩氯乙烯，士林地檢署偵結予以緩起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區台北港有民眾檢舉港區有臭味，經檢測發現危害化學物質「氯乙烯」濃度極高。經士檢檢察官邱獻民率隊登船勘驗，並與保七總隊等單位聯手蒐證，進而追出印尼籍液化石油船兩度發生氯乙烯（VCM）外洩污染空氣。士林地檢署今（16）日偵結，依過失放逸毒物污染空氣罪予以2名印尼籍船長、大副緩起訴並支付1300萬處分金，以儆效尤。

調查指出，該印尼籍船隻於今年8月22日及10月18日2次停靠新北市八里區台北港卸載氯乙烯（VCM）時，因釋壓設備故障及操作疏失，分別導致毒氣外洩污染空氣。

然而，氯乙烯為易燃氣體、致癌物質，屬於《毒性及關注化學物質管理法》第二類毒性化學物質，卸載作業需確保設備無虞；該船在吹管過程中未以氮氣清理管線，反而使用加壓後的氯乙烯氣體進行操作，並僅以肥皂水檢測管線，疏於全面檢查與維修，最終導致毒氣兩度外洩。

為查明案情，士林地檢署檢察官指揮內政部警政署保安警察第7總隊第3大隊，並與環境部環境管理署北區環境管理中心、大氣司、化學物質管理署、新北市環保局及交通部航港局等單位合作查處，邱獻民檢察官亦親自率隊登船勘驗，最終確認該船有毒物逸漏事實，同時另委託輔仁大學公共衛生學系研究團隊提供科學檢測，要求船方徹底改善設備以防止再次發生。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲印尼籍船隻毒氣外洩。（圖／民眾提供）

檢察官細膩追查，同時考量該船已完成設備改善並通過複查，且M姓船長與M姓大副因疏忽導致毒物外洩，依《刑法》第190條之1第6項過失放逸毒物污染空氣罪，予以緩起訴處分，並命船長支付新台幣350萬元、大副支付950萬元緩起訴處分金。全案將送交台灣高檢署檢察長再議，俟案件確定後，通知2名被告支付緩起訴處分金。

士林地檢署強調，將持續結合跨機關力量，偵辦危害環境犯罪，並與學術單位合作，以科學方法強化證據蒐集，確保公共安全與環境品質不受毒物威脅，杜絕僥倖心理，共同守護民眾健康。

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